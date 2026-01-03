AB, Venezuela'daki Gerilimi Yatıştırma Çağrısı Yaptı

Birçok Avrupalı yetkili, ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin açıklamalar yayımlayarak gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunurken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Venezuela halkının yanındayız" dedi.

ABD'nin Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri saldırıları doğrulaması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezuela halkının yanında oldukları mesajını paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada Von der Leyen, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız. Barışçıl ve demokratik bir geçişi destekliyoruz. Her türlü çözüm, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermelidir" dedi.

Leyen, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la birlikte AB üyesi devletler ile koordinasyon içinde ülkedeki AB vatandaşlarının tam desteğimize güvenebileceğinden emin olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa: "Büyük bir endişeyle takip ediyorum"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini açıkladı. Sosyal medyadaki açıklamasında Costa, "Avrupa Birliği, gerilimin düşürülmesi ve BM Şartı'nda yer alan prensipler ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde bir çözüm çağrısında bulunmaktadır. AB, Venezuela'da barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir çözümü desteklemeyi sürdürecektir. Ülkedeki Avrupalı vatandaşların güvenliğinin sağlanması için üye devletlerle koordinasyon içinde Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından yürütülen çabaları destekliyoruz" diye yazdı.

Yüksek Temsilci Kallas'tan itidal çağrısı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, durumun yakından izlendiğini ifade ederek itidal çağrısı yaptı. Kallas, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Caracas'taki büyükelçimizle görüştüm. AB, Sayın Maduro'nun meşruiyeti olmadığını defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın prensiplerine saygı gösterilmelidir. İtidal çağrısında bulunuyoruz. Bizim için en yüksek öncelik, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere, saldırıya hiçbir şekilde dahil olmadığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ülkesinin Venezuela'daki saldırıda hiçbir şekilde dahli olmadığını açıkladı. ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin olarak ABD Başkanı Trump ile görüşme yapmadığını ifade eden Starmer, gazetecilerin birçok İngiliz siyasetçi tarafından kınanan bu saldırıları kınayıp kınamadıkları yönündeki sorusuna, "önce olguları netleştirmek ve hızla gelişen durum hakkında Trump ile görüşmek istediği" şeklinde cevap verdi. Başbakan Starmer ayrıca Venezuela'da bulunan yaklaşık 500 İngiliz vatandaşının güvende olduğundan emin olmak için Venezuela'daki büyükelçilikleri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: "Yakından takip etmeye devam ediyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu, özellikle İtalyan toplumunun güvenliği açısından Başbakan Giorgia Meloni ile eşgüdüm içerisinde yakından takip etmeyi sürdürüyorum" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Tajani, 150 bine yakın İtalya vatandaşının yaşadığı Venezuela'da yaşanan saldırılarla ilgili olarak, "Burada çok sayıda İtalyan var ancak şu an durum onlar açısından sakin. Büyükelçiliğe ya da konsolosluğa başvuran olmadı" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanlığı da Başbakan Giorgia Meloni'nin Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini ve vatandaşlarla ilgili bilgi almak için Dışişleri Bakanı Tajani ile sürekli temas halinde olduğunu duyurdu.

İspanya'dan gerginliğin düşürülmesi çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, "İspanya Hükümeti, Venezuela'daki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız faaldir. Gerginliğin düşürülmesi ve sorumlu davranma çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın prensiplerine saygı gösterilmelidir" dedi.

Belçika, durumun Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde izlendiğini açıkladı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Venezuela'daki durumu yakından izlemek üzere Avrupalı ortakları ile koordinasyon içinde olduğunu duyurdu. Prevot, sosyal medyadaki paylaşımında, "Venezuela'dan sorumlu olan Bogota Büyükelçiliğimiz ile Brüksel'deki birimlerimiz tamamen seferber edilmiş durumda. Durum, Avrupalı ortaklarımız ile koordinasyon içinde yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha: "Venezuela halkı, normal bir yaşam fırsatına sahip olmalı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Ukrayna, uluslararası diktatörlükten, baskıdan ve insan hakları ihlallerinden uzak, özgürce yaşama hakkını tutarlı bir şekilde savunmuştur. Maduro rejimi, bu prensiplerin tamamını her bakımdan ihlal etmiştir. Ukrayna, hileli seçimler ve protestoculara yönelik şiddetin ardından dünyanın farklı bölgelerindeki onlarca ülkeyle birlikte Maduro'nun meşruiyetini tanımamıştır. Venezuela halkı, normal bir yaşam, güvenlik, refah ve insan onuruna sahip olma fırsatını hak etmektedir. Uluslararası hukuk prensipleri doğrultusunda demokrasiye, insan haklarına ve Venezuelalıların menfaatlerine öncelik veren gelişmelerden yanayız" ifadelerini kullandı.

İsveç: "Tüm ülkeler, uluslararası hukuka saygı gösterme sorumluluğuna sahip"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Stenergard, ülkesinin Nicolas Maduro'nun meşruiyete sahip olmadığını daha önce ifade etmekle beraber, "Tüm ülkeler uluslararası hukuka saygı göstermek ve bu doğrultuda hareket etmek sorumluluğuna sahiptir. Uluslararası hukuka saygı, İsveç için uzun vadeli bir güvenlik politikası çıkarıdır" ifadelerini kullandı.

İsviçre, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise gerilimin düşürülmesi ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıldı. Açıklamada, "İsviçre, gerilimin düşürülmesi, itidal ve güç kullanma yasağı ve toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet çağrısında bulunmaktadır. Durum, sahadaki büyükelçiliğimiz tarafından yakından izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Danimarka, gerilimin düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada ise Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in Venezuela'daki dramatik gelişmelerin yakından izlendiğine ilişkin ifadelerine yer verildi. Rasmussen, "Gerilimin düşürülmesi ve diyaloğa geri dönülmesi gerekiyor. Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise açıklamasında, "Kosova, Venezuela'nın narko-terör rejimine karşı atılan adımları destekleme konusunda Donald Trump ve ABD'nin yanında kararlılıkla durmaktadır. Başkan Trump, Venezuela halkının yanında yer almış ve Maduro'nun narko-devletine karşı durarak Amerika'yı ve dünyanın geri kalanını kartellerden ve organize suçtan korumuştur" ifadelerini kullandı.

Çekya'dan "Venezuela muhalefetinin katılımıyla diplomatik müzakere" çağrısı

Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise, "Artık durumun yatıştırılması ve Venezuela muhalefetinin de katılımıyla diplomatik müzakerelerin başlatılmasını önemli görüyoruz. Ana önceliğimiz, Çek vatandaşlarının güvenliği ve konsolosluk yardımının sağlanması olmaya devam etmektedir" denildi. - BRÜKSEL