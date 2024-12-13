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98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması

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Kendisi ve ailesi adına kayıtlı 98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

Kırklareli'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin valisi Osman Bilgin ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan, Osman Bilgin'in 98 milyon liralık mal varlığını açıklayamadığını vurgulayarak, Sisli Vadi dosyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Bilgin hakkında soruşturma izni verildiğini öne sürdü.

KAÇAK TESİSLERİ GÖRMEZDEN Mİ GELDİ?

Soruşturma iznini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayladığını belirten Şardan, Bilgin'in kaçak tesisleri görmezden gelerek 6 vatandaşın sel felaketinde yaşamını yitirmesine göz yumduğunun raporda yer aldığını aktardı.

98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMADI

Osman Bilgin'in mal varlığıyla ilgili hazırlanan raporda; Vali Bilgin'in eşinin 2018'de sattığı 2017 model Audi A6 marka lüks aracın satışından gelen 380 bin lirayı, kendisine ait olan ve 2022 tarihinde aldığı, üç ay sonra sattığı aracının alımını ve satışını mal bildirimine bildirmediği bilgisi yer aldı. Öte yandan mal bildiriminde bulunmamak için Bilgin'in bazı kuyumcu firmalarıyla da para alışverişinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması

PARA TRAFİĞİ RAPORDA

Bilirkişi raporunda; "Bilgin'in banka hesabına Aralık 2021'de Üzer Kuyumculuk adına altın bozdurma karşılığında yatırılan 311 bin 200 liranın, Karadeniz Kuyumculuk adına yine altın bozma karşılığında 12 Eylül 2023'de dört ayrı işlemde aktarılan 2 milyon 840 bin lira, yine aynı firma tarafından bu kez 13 Eylül 2023'te iki ayrı işlemle gönderilen toplam 385 bin liranın yanında S.A. tarafından banka hesabına yatırılan Ocak 2024'teki 6 milyon 700 bin lira ve Şubat 2024'teki 191 bin 250 liranın, H.G. tarafından banka hesabına gönderilen 1 Eylül 2022'de, 2 Eylül 2022'de ve 22 Eylül 2022'de üç ayrı işlemde 200 biner liradan toplam 600 bin liranın mal bildirimine işlenmediği ortaya konuldu" ifadelerine yer verildi.

98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Valiye rüşvet soruşturması
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıReal:

Vali mi vali hükümetin adamıdır demekki birileriyle ters düşmüş yoksa ortaya çıkarmazlar

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Zaten bu soruşturma izni çok saçma Adam çalacak iktidara yakınsa ters düşmemiş ise soruşturma izni verilmeyecek Ancak çaldıklarından ilgililere pay vermez ise soruşturulur

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

ortaya çıkmışsa birileri ile ters düşmüş.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıender türk :

vali bu rakamı açıklayamıyorsa birde diğerlerine bakın, makam mevki yükseldikçe rakamlar katlanıyor ne hesap sorabilen var nede konuşabilen.

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Haber YorumlarıSelim KARTAL:

kayyum atansın

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

paralara bak MK alın teri kalmamış

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Kanunun sadece zayıflara işletildiği bir yönetim eninde sonunda helak olacaktır.

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Bence tüm üst düZey memurların Gelirleri mercek altına alınmalıdır. Kontrolsüz güç, güç değildir reklamı gibi mutlak denetim yapılmalıdır. Ve gereği yapılmalıdır.

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Haber YorumlarıEr San:

Yahu güzel kardeşim, yedin iştin tamam. 70 bin lira maaşın var. 100 milyon biriktirdim diye nasıl açıklayabiliyorsun? Kendini ele vermişsin

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Haber YorumlarıMurat Kara:

ve vali bu bakın millete borç içinde

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