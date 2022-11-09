6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan 'Ronaldo' paylaşımı

Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılacağı iddiaları bir süredir gündemdeki yerini korurken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "7" yazdı ve 7 numaralı formayı giyen dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafına yer verdi. Bu paylaşım, BTP'nin 6'lı masaya 7. parti olarak dahil olduğu şeklinde yorumlandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diyerek Millet İttifakı'na katılmak istediklerini dile getirdi.

İYİ PARTİ YEŞİL IŞIK YAKTI

BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu çağrısına İyi Parti'den olumlu yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu gelişmelerin ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

DİKKAT ÇEKEN "7" PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken Hüseyin Baş'tan; İYİ Parti, CHP,Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DP ve DEVA Partisi'nden oluşan masaya BTP'nin de oturacağı iddialarını güçlendiren bir paylaşım geldi. Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7" yazdı ve 7 numaralı formayı giyen dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafına yer verdi. Bu paylaşım, BTP'nin 6'lı masaya 7. parti olarak dahil olduğu şeklinde yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede paylaşımın altına onlarca yorum yaptı. Bir kısım kullanıcı, Baş'ın daha açık olmasını isterken diğer bir kısım ise BTP liderini 6'lı masaya dahil olduğunu varsayarak tebrik etti.

AKŞENER, "BAŞ'IN ÇAĞRISINI 6'LI MASAYA GÖTÜRECEĞİM" DEMİŞTİ

Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından, "Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6'lı Masa var. Bu 6'lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6'lı masada oturan genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı masaya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur." demişti.