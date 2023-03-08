6'lı masadaki kriz nasıl aşıldı? Davutoğlu'ndan Türkiye'nin konuştuğu 3 günle ilgili ilginç yorum: Kriz faydalı oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı gelip 6'lı Masa'dan kalkması, 3 gün boyunca ülke gündemine oturdu. 6'lı Masa'daki kriz 3. günün sonunda Akşener'in masaya dönmesiyle aşıldı. Bu süreci değerlendiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir." dedi.

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameralar karşısına geçerek 6'lı Masa liderleri ile anlaşamadıklarını açıkladı. Akşener, liderlerin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda ortak karar aldığını ancak bunu kabul edemeyeceklerini açıkladı.

KRİZ 3 GÜN SONRA AŞILDI

Türkiye gündemi bir anda sarsılırken muhalefet partileri arasında görüşme trafiği başladı. 3. günün sonunda pazartesi günü Akşener, masadaki diğer liderlerle uzlaştı ve 6'lı Masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen liderler, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını açıkladı.

"BAZEN KRİZLER FAYDALI OLUR"

Bu gelişmelerin ardından bugün canlı yayına katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin merak ettiği sürece ilişkin konuştu. Davutoğlu, "Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir. Sayın Akşener'in toplantıya gelmesi o nedenle önemliydi. Katılması dahi iklimi değiştirdi." dedi.

"AKŞENER BENİM DÜNÜRÜM SAYILIR"

Davutoğlu, Akşener için şu sözleri söyledi: "Bu 6'lı masanın oluşumu çok önceye gider. Önce Sayın Akşener, önemli bir mücadele verdi. Türkiye'de belki en katı disipline sahip olan MHP içinde sert bir mücadele verdi. O tel örgülere tutunduğu halini hepimiz hatırlarız. İYİ Parti'yi kurarak bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım. Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti. Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz. Sayın Akşener açık oynar, net konuşur. Sayın Akşener de toplumdaki genel durumdan üzüntü duydu, bunu hissediyordum."