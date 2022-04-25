6'lı masada bu sefer de Babacan çatlağı! Paylaşımları nedeniyle dünkü toplantıda huzursuzluk yaşanmış

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi liderleri, Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın başkanlığında 3. kez bir araya geldi. Dün 6 saati aşan toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı.

BİDEN'İN ERMENİ OLAYIYLA İLGİLİ TANIMI KINANDI

Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" söylemini yinelemesi kınandı. Ancak toplantıyla ilgili dikkat çeken bir başka iddia ortaya atıldı.

BABACAN'IN SÖZLERİ HUZURSUZLUK YARATTI İDDİASI

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın toplantı öncesinde 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili sözlerinin huzursuzluk yarattığı öne sürüldü. DEVA lideri Babacan, "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz" ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

METNE DEVA DA İMZA ATTI

Toplantı sonrasında yayınlanan ve"ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz" ifadelerine yer verilen metinde DEVA Partisi'nin de imzası olduğu görüldü.

İşte 6'lı masanın toplantısından sonra yayınlanan o metin:

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