6'lı Masa toplantısı sonrası İYİ Parti genel merkezine gece saatlerinde asılan afiş dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle dün akşam saatlerinde bir araya gelen 6'lı Masa kurmayları ortak isim konusunda uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantının ardından kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak üzere partisinin genel merkezine geçti. "Milletin umudu Akşener" sloganlarıyla karşılanan Akşener'in girdiği genel merkez binasına asılan "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin, tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" afişi dikkat çekti.

6'lı Masa'nın 12. toplantısıyla birlikte Ankara'da siyaset bir anda hareketlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen son toplantının ardından yapılan açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

LİDERLER PARTİ GENEL MERKEZLERİNE GEÇTİ

Adayın ise 6 Mart'ta yapılacak toplantının ardından açıklanacağı ifade edildi. Liderler durum değerlendirmesi yapmak üzere partilerinin genel merkezine geçti.

AKŞENER SLOGANLARLA KARŞILANDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıdan sonra alınan kararları kurmaylarıyla değerlendirmek için partisinin genel merkezine geçti. Akşener, genel merkez binası önünde partililer tarafından "Milletin umudu Akşener" sloganlarıyla karşılanırken o esnada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BİNAYA AFİŞ ASILDI

Binaya, "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin, tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" yazılı afiş asıldı.

ADAY 6 MART'TA AÇIKLANIYOR

Öte yandan, toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."