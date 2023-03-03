5 saat süren toplantıdan bu ifadeyle çıktı! Herkes Meral Akşener'in ağzından çıkacak cümleyi bekledi

Dün saatler süren 6'lı Masa toplantısından, cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü açıklanacağı kararı çıktı. Toplantının ardından genel merkeze geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmaylarıyla görüştü. Sloganlar eşliğinde sabaha karşı merkezden çıkan Akşener, gazetecilerin sorularına ve yoğun ilgiye sadece gülümseyerek yanıt vererek aracına bindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

5 SAAT SÜREN TOPLANTI

Akşener'in partiye gelişinde, gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" şeklinde slogan atıldı. Akşener ve parti kurmaylarının saat 22.30'da başlayan toplantısı saat 02.30'da sona erdi. Toplantının sona ermesiyle İYİ Partili kurmayları bir bir ayrılırken, Akşener saat 03.30'da partiden ayrıldı.

SADECE GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

Akşener, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Akşener gazetecilerin sorularına ve yoğun ilgiye karşılık sadece aracına binerek kameralara gülümsedi. Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

GÖRÜŞMELERE BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.Öte yandan 81 il başkanı da Akşener'in isteği doğrultusunda bugün Ankara'ya gelecek.