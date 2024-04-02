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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'in Tillo ve İzmir'in Urla ilçeleri kazandı

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'in Tillo AK Parti'nin, İzmir'in Urla ise CHP'nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı ilçeler oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AK Parti, Tillo'da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.

Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisinin, Isparta Gelendost İYİ Partinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:

Parti adıAdı-Soyadı

İl/İlçeOy sayısıOy oranı
AK Partiİdham AydınSiirt/Tillo861%76,81
AK PartiHüseyin Sinan AcarYalova/Termal1.359%75,71
AK PartiYusuf YalçuvaOrdu/Kumru12.924%73,88
CHPSelçuk Balkanİzmir/Urla32.261%70,52
CHPMesut Kösedağıİstanbul/Kadıköy212.961%68,78
CHPAyşegül Özdemir Ovalıoğluİstanbul/Bakırköy88.572%67,72
MHPHalit DemirKayseri/Özvatan1.997%70,14
MHPYaşar İbaşGiresun/Yağlıdere2.899%66,69
MHPMehmet EroğluNevşehir/Acıgöl2.434%66,27
DEM PartiDilek Diyar ÖzerDiyarbakır/Lice11.169%86,08
DEM PartiŞadiye KırmızıgülHakkari/Yüksekova28.352%78,75
DEM PartiGülbin Şahin DağhanMardin/Nusaybin36.934%75,38
Yeniden Refah PartisiMehmet Ali YılmazKonya/Yalıhüyük779%59,51
Yeniden Refah PartisiSezai ÇeliktenSivas/Gemerek3.854%58,91
Yeniden Refah PartisiMuhammet SeptioğluElazığ/Palu3.077%58,78
İYİ PartiMustafa ÖzmenIsparta/Gelendost1.902%56,98
İYİ PartiAtilla ÖztürkÇanakkale/Lapseki5.721%56,66
İYİ PartiOsman KoçKayseri/Tomarza7.491%54,61
BBPKasım GültekinSivas/Şarkışla6.687%55,47
BBPFatih KökErzincan/Refahiye1.252%54,06
BBPMehmet VardarKonya/Halkapınar1.528%52,84
BağımsızSadık SeferKonya/Hüyük5.403%53,13
BağımsızAdem CeylanAnkara/Çamlıdere4.846%49,56
BağımsızHüseyin DündarSamsun/Çarşamba35.440%42,96

- En düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi Bahçesaray

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle:

Parti adıAdı-Soyadı

İl/İlçeOy sayısıOy oranı
AK PartiŞehmus KaramehmetoğluDiyarbakır/Çermik6.075%25,66
BağımsızMahmut DalAdana/Saimbeyli2.071%23,72
DEM PartiAyvaz HazirVan/Bahçesaray1.166%21,33

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Bahçesaray AK Parti İzmir Siirt Urla Van Politika Güncel Haberler

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