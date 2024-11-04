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3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

VALİLER VE KAYMAKAM GÖREVE

Polisler, sabah saatlerinde belediye binalarını ablukaya aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Olayın yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da flaş bir paylaşım geldi. Yavaş paylaşımında "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Yavaş'ın yaptığı o açıklama;

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.

Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıŞaban Çağlar:

terörle iltihaplı kişilerin başkan adayı kabul edilmesi kafadan hata

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Haber Yorumlarımurat dural:

Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Yeni seçilen de Aynı yerden emir aldıktan sonra ne farketecek

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Haber Yorumlarıdehide:

Sen yapma bari Teröre yanaşma doğrunun yanında Reisin yanında dur.

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Haber YorumlarıRotzek:

Eğer bir belediye başkanı adayı veyahut milletvekili adayı, aday olmadan önce temiz belgesi çıkarmalı bu adayın geçmişte cezası varsa veya geçmişte ceza almışsa aday olamaz diye bir yasa çıkarın. Dağdan gelen her kes aday olmasın diye. Dolayısıyla her parti temiz suça bulaşmamış adayını çıkaracak böylelikle toplumu ne terorist ne hırsız ne arsız yönetemez. Temiz toplum temiz yöneticiyle olur ancak.

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Haber YorumlarıTolga Akay:

Kayyum bahane oya çökmek şahane. Ahmet Türk ü sonradan çökeceklerini bile bile aday ilan eden ne kadar yanlışsa adaylığı kabul eden YSK da o kadar yanlıştır. Burada tek kazanan var akp tesadüf mü takdir sizin

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

Yani bir pkk li görevden alınacak diğer düşük kademeli pek li getirilecek öylemi. Bu adamda beklentimiz cumhurbaşkanı adaylığı... yazıklar olsun

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