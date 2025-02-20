TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti kongresi öncesi, kabine değişimi merakla bekleniyor. Asya turu dönüşünde yaptığı açıklamada kabine değişimi sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisleri hareketlendirdi. Son gelen kulis bilgisine göre cuma gecesi Resmi Gazete ile değişecek bakanların isimlerinin netleşeceği ifade ediliyor. Bu değişimin en az 3 bakan ve üzerinde olacağı belirtiliyor.

23 Şubat'ta yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetimi kadrolarında kapsamlı değişim bekleniyor. Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor. Asya turu dönüşünde de değişimle ilgili sinyali vermişti.

ERDOĞAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Asya turu dönüşü Kabine değişikliğiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu. Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"CUMA GECESİ RESMİ GAZETE'YE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ankara'da kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Kabine değişikliği ile ilgili cuma gecesini işaret ederek şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti'nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz.Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir."

"EN AZ 3 BAKAN DEĞİŞECEK SÖYLEMİ DİLE GETİRİLİYOR"

AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin. Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."

Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Mağarada yaşayan adam: Yatağıma giren yılanlar dua ettiğimde gidiyor
img

Milletvekili, bir kadın KGB ajanıyla genelevde mahsur kaldı
img

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hakan fidan, ali yerlikaya ve yusuf tekin gibi vatansever, çalışkan ve milletin değerlerine saygılı isimlerle devam edilmeli. yeni görev verilecekler de bu ayarda olmalı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

22 senedir değişip duruyor ! Başımız göğe mi erdi ? Yahu bir gidin . Allah aşkına şu milletin yakasından düşün . Yetti yaaa !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.