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2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok habere konu olan 10 ilçe belediye başkanını tek tek sıraladı. İstanbul'un ilçelerini yöneten isimlerden oluşan listede 8 CHP'li belediye başkanı yer aldı. AK Parti'nin yeni il başkanı olmasına 'kesin' gözüyle bakılan Abdullah Özdemir ise listeye ikinci sıradan girdi.

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan ilçe belediye başkanlarını tek tek sıraladı. İstanbul'un ilçelerini yöneten 10 isimden oluşan listeye CHP'den 8 belediye başkanı, Ak Parti'den de 2 belediye başkanı girdi.

ZİRVEDE MEHMET MURAT ÇALIK YER ALDI

Listenin zirvesine 93 bin 974 habere konu olan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oturdu. Çalık, 14 milyon 83 milyon 51 bin 939 okunma aldı.

2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

AK PARTİ'NİN YENİ İL BAŞKANI OLMASINA 'KESİN' GÖZÜYLE BAKILAN İSİM İKİNCİ SIRADA

İkinci sıraya AK Partili Abdullah Özdemir yerleşti. 58 bin 478 habere konu olan ve 22 milyon 135 bin 51 okunma sayısına ulaşan Özdemir, son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanacak değişimle gündeme geldi. Özdemir'in, kongrede aday olmayacağını açıklayan mevcut AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

İLK 3 SIRAYI HASAN MUTLU TAMAMLADI

İlk üç sırayı tamamlayan son isim 37 bin 83 habere konu olan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu oldu. 7 milyon 295 bin okunma sayısı alan Mutlu'yu sırasıyla; CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Kaya, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti. 39 bin 996 habere konu olan Çebi, 2 milyon 43 bin 716 okunma sayısına ulaştı. Çaykara, 35 bin 664, Akgün, 33 bin 454, Yüksel de 29 bin 997 habere konu oldu. Her üç isim de 10 milyonun üzerinde okunma sayısı aldı.

2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

EN ÇOK OKUNAN İSİM SİNEM DEDETAŞ OLDU

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana gündemden düşmeyen isimlerden CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, listenin 8. sırasında yer aldı. 29 bin 709 haberde ismi geçen Dedetaş, 30 milyon 385 bin 651 ile en çok okunma sayısı alan ilçe belediye başkanı oldu.

2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

Listeyi tamamlayan son isimler ise CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin oldu. 29 bin 627 habere konu olan Bingöl 13 milyon 539 bin 188, Öztekin 29 bin 952 haber ile 9 milyon 461 bin 630 okunma sayısı aldı.

2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

IBB KAYYUM ISTIYORUZ ISTANBUL COKTU BITIRDILER OTOBUSLER YOLLAR

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÖZELLİKLE ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY BOSNA BULVARI KÖSTEBEK YUVASINA DÖNMÜŞ NE KALDIRIM VAR NEDE DÜZENLİ BİR YOL

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Bu zamanda akp kaldimi ya . Yüzde 10 bile fazladır bence. O çıkarcilardır.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

İSİMLERİN MEDYADA ÖN PLANDA OLMASININ BİR ÖNEMİ YOK BUGÜNE KADAR İLÇELERİNE NE KADAR FAYDA SAĞLADILAR ONU BİLELİM VARMI YOK BİZİM FOTOĞRAFLA İŞİMİZ YOK VATANDAŞ HİZMET BEKLİYOR ÖNCELİKLE ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANINA SESLENİYORUM MEHMET AKİF ERSOY CADDESİNDEN BISNA BULVARINA ÇIKIŞ KAPALI VİSNE SIKAKTAN ÇIKIŞ VAR 2 DAKİKALIK YOLU 35 DAKİKADA GEÇİYORUZ SAĞLI SOLLU ARAÇLAR KALDIRIMLARA PARK YAPMIŞ DEFALARCA SİZE İLETTİK İLGİLENMEDİN

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU AKŞAM SABAH SAATLERİNDE KALDIRIMLARA PARK EDEN ARAÇLAR YÜZÜNDEN EVLERİMİZE GİDEMİYORUZ

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Sinemde Üsküdar vardı şimdi Üsküdarda Sinem var. Sonuç: yine karavana, yine acemice bir yönetim yine liyakatsiz idareciler. Yeni birim müdürleri vasat.

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