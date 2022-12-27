2022'de en çok konuşulan parti liderleri! Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan var

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok habere konu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ise listede 4. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2022 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE, KILIÇDAROĞLU 2. SIRADA

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 2 milyon 548 bin 702 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 714 bin 969 haberle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Erdoğan'ın haberlerinin okunma sayısı 5 milyar 330 milyonu aşarken, Kılıçdaroğlu ile ilgili haberlerin okunma sayısı ise 2 milyara yakın.

AKŞENER, BAHÇELİ'Yİ GEÇTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda, bu yıl şehir şehir gezip sık sık esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3. sırada kendine yer buldu. Akşener'in konu olduğu haber sayısı 266 bin 790 olarak açıklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Akşener'in ardından 4. sırada bulunuyor. Sert çıkışlarıyla bilinen Bahçeli'nin konu olduğu haber sayısı ise 228 bin 598.

BABACAN VE DAVUTOĞLU TAKİPTE

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanı Ali Babacan 5. sırada yer aldı. Babacan'ın ismi, 164 bin 271 haberde geçti. 2022 yılında en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 6. sırasında ise 110 bin 549 haber ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

ÖZDAĞ VE İNCE DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 7. sırada, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu 8. sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 9. sırada, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise 10. sırada bulunuyor.

Habermetre'nin, 2022 yılında en çok haber konusu olan parti liderlerini açıkladığı liste şu şekilde: