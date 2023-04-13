20 günde 300 bin takipçi kaybeden Muharrem İnce'nin hesabına bot takipçi yüklendiği ortaya çıktı

Twitter hesabında son 20 günde takipçi sayısı 300 bin civarı azalan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hesabına bir kez daha bot takipçi yüklendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay Twitter'da gündem olan "Muharremİnceye Aşığız" başlıklı tag çalışmasında çok sayıda bot hesabın kullanıldığı belirlenmiş, Twitter'ın sahibi Elon Musk'a çağrıda bulunan İnce, "Bot hesaplarını siler misiniz?" demişti.

Gençlerden çok fazla destek aldığını, sosyal medyayı da etkin kullandığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir kez daha "bot hesap"la gündeme geldi. Son 20 günde 300 bin civarı takipçi kaybeden Muharrem İnce'nin Twitter hesabına bot takipçi yüklendiği ortaya çıktı.

GÜNCEL TAKİPÇİ SAYISI 7 MİLYONUN ÜZERİNDE

Muharrem İnce'nin bu konuya ne yanıt verileceği merak konusu oldu. İnce'nin güncel takipçi sayısının 7.005.377 olduğu görüldü.

TAG ÇALIŞMASINA BPT HESAPLAR KATILMIŞTI

Öte yandan Muharrem İnce ile ilgili "bot hesap" iddiaları geçtiğimiz ay da gündeme geldi. Twitter'de gündem olan etiketlerin sahte hesaplar tarafından yapılıp yapılmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) adlı Twitter hesabı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Fake Tren Alert, "Muharremİnceye Aşığız" başlıklı tag çalışmasında çok sayıda, "bot hesabın" bulunduğunu belirledi.

"SEVGİLİ ELON, BOT HESAPLARI SİLEBİLİR MİSİNİZ?"

Sosyal medyadaki görünürlüğü için, "Bir otobüs, bir telefon. Hepsi bu" diyen Muharrem İnce, Twitter'ın sahibi Elon Musk'a dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. İnce, "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesapları olarak suçluyorlar. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" demişti.