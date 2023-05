15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Seçim Hareketliliği Başladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yavaş yavaş başlarken

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Mustafa Yıldırım, " Ek seferler yapıldı. Mevcut seferler doldu. Az sayıda ek sefer yapıldı, beklenen kadar olmadı. Bu arada siyasi partilerimiz özellikle araç kiralayarak turizm araçlarını kiralayarak otogar dışından grup seferler yapıyorlar seçim bölgelerine" dedi.

"AZ SAYIDA EK SEFER YAPILDI"

"ÖZELLİKLE DEPREM BÖLGESİNE YOĞUN BİR TALEP OLDU"

"FARKLI TAŞITLARI TERCİH EDECEKLER"

Otobüs şoförü Hasan Demir, "30 senedir meslekteyim, ilk kez böyle sakin olduğunu görüyorum. Yoğunluk bekliyorduk biraz ama bu kadar sakin olacağını tahmin etmiyorduk. Hiç ek sefer çıkmadı. Az bir yoğunluk var o da pek etkilemiyor. Türkiye'nin her yeri Ankara, İzmir, Karadeniz, Trakya. Şu an normal şekilde devam ediyoruz ama bi yoğunluk yok." dedi. Yolculardan Muharrem Kaymaksaya ise, "Bursa'ya gidiyorum Nilüfer'e oy vermek için. Seçimin iyi olacağını zannediyorum. İnşallah iyi olan kazanır " dedi. Yolcu Betül Bilin ise, "Ankara'ya oy kullanmaya gidiyorum. Şu an bence herkes memleketine oy kullanmaya gidiyor. Birkaç arkadaşım da Gaziantep'e gidecekler farklı taşıtları tercih edecekler" şeklinde konuştu.

