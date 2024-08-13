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15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

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15 belediye başkanı ve 2 milletvekili, AK Parti'ye katılım sağladı. Bu politik hareket, Türkiye'nin politik sahnesinde önemli bir değişiklik olarak görülüyor. Katılımların, AK Parti'nin yerel ve genel politik gücünü artıracağı düşünülüyor.

Yarın 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan AK Parti'de hareketli saatler yaşanıyor. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan 'yeni katılımlar olacak' iddialarıyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama geldi.

BUGÜN BAZI GÖRÜŞMELER YAPILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu. Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir" ifadelerine yer verdi.

GÖZLER GELECEK PARTİSİ'NDE

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin "Görüşmeden haberim var bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini" açıklamasında bulunmuştu. Davutoğlu'nun bu açıklaması, kamuoyunda ' ' Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçişlerin olacak'' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

"GEÇECEKSEK BİRLİKTE GEÇERİZ"

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalar ise bu iddiaları tekrar gündeme getirdi. Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, " Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti'ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz, özellikle 'muhafazakâr camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz' diye herkesle konuşuyoruz" dedi.

"BİZ BULUNDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Gelecek Partisi kanadından dün öğlen saatlerinde bir açıklama geldi. AK Parti'ye geçecekleri iddialarını kesin bir dille yalanlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız. 5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok. Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Milletvekili AK Parti AK Parti Türkiye Politika Güncel Haberler

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