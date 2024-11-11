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14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

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Muhalefetin erken seçim çağrıları siyaset gündemindeki yerini korurken 14 anketin ekim ayı ortalamasının sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. "Anketlerin Anketi" olarak adlandırılan sıralamada CHP yüzde 31 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 29,6 ile AK Parti takip etti. Ekim ayı anket sonuçlarına göre 1,5 puanla en fazla oy kaybeden parti CHP olurken, MHP'nin 1 puan kaybettiği ankette AK Parti'nin sabit kalarak hiç oy kaybetmemesi dikkat çekti.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

Araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken, son anketin sonucu dikkat çekti.

"ANKETLERİN ANKETİ"

ADA, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, AREA, ASAL, BETİMAR, HBS, ORC, ÖZDEMİR, PİAR,SAROS, SERAR, SONAR, SPECTRUM HOUSE, TOPLUM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ olmak üzere toplamda 14 şirketin ekim ayı verilerinin ortalamasını baz alan anketin sonucu, MDRaporlar tarafından açıklandı.

"Anketlerin Anketi" olarak adlandırılan ortalama sonuçlara göre, ekim ayında ilk sırada yüzde 31 oyla CHP yer aldı. Anket sonucuna göre CHP yüzde 1,5 oy kaybetti. En fazla oy kaybeden partinin CHP olduğu görüldü.

AK PARTİ'NİN OYLARI SABİT KALDI

Yüzde 29,6'lık oy oranı ile listede ikinci sırada yer alan AK Parti'nin oylarının sabit kalarak oy kaybetmemesi dikkat çekti. CHP dışında oy kaybeden diğer partiler ise MHP ve TİP oldu. Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ile dikkatleri üzerine çeken MHP, yüzde 1 oy kaybetti. TİP'in kaybettiği oy oranı ise yüzde 2 oldu.

HANGİ PARTİLERİN OYU ARTTI?

DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ise oylarını artıran partiler arasında yer aldı.

14 anketin verilerine göre partilerin oy oranları ise şöyle:

  • CHP 31,0
  • AK PARTİ 29,6
  • DEM Parti 9,4
  • MHP 9,1
  • İYİ Parti 5,3
  • YRP 5,1
  • Zafer Partisi 5,0
  • TİP 1,5

14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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