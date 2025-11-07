11. Yargı Paketi maddeleri neler? 2025 yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, içeriğinde infaz düzenlemesi ve af var mı, yeni maddeler belli oldu mu?

Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar sürüyor ve birçok suçta cezaların artırılmasını öngören düzenlemeler gündemde. "Yeni Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, ne zaman yürürlüğe girecek?" soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında. Pakette ayrıca sanal bahis, trafikte yol kesme, suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenlemelerin yer aldığı belirtiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

11. Yargı Paketi henüz Meclis'e sunulmamıştır. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu, paketin çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Haberlere göre, taslak önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak ve milletvekillerinin değerlendirmesine açılacaktır. Bu süreçte paketin kesin içeriği ve bazı detayları netleşmiş olsa da resmi sunum ve yasalaşma süreci henüz tamamlanmamıştır.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paketi Meclis'e sunma ve yasalaştırma süreci tamamlandığında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Şu anda net bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte, çalışmaların önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınması planlanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgili kurumlar paketin resmi olarak yürürlüğe girmesini heyecanla beklemektedir.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

11. Yargı Paketi'nde, toplumda merak edilen ve önemli görülen birçok düzenleme yer alacaktır. Pakette öne çıkan başlıca maddeler şunlardır:

Sanal bahis ve kumara yönelik düzenlemeler: Bu alanlardaki suçların önlenmesi ve cezaların caydırıcı hâle getirilmesi hedeflenmektedir.

Trafikte yol kesme suçu: Trafikte yol kesmenin cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler: Çocukların suça sürüklenmesini önleyecek tedbirler ve infaz uygulamaları ele alınacaktır.

Çocukları kullanan suç örgütlerine yönelik düzenlemeler: Örgüt kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla çıkarılacak, örgüt üyesi olanlara verilen cezalar ise 4 yıldan 5 yıla yükseltilecektir.

Diğer suçlara yönelik düzenlemeler: Meskun mahalde silah atma, bilişim suçları ve suç örgütlerine karşı caydırıcı cezalar yer alacak.

Pakette toplamda yaklaşık 40 maddenin yer alacağı belirtilmiş, çocukların yargılanması ve suç örgütlerine karşı cezaların artırılması özel olarak vurgulanmıştır.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Pakette suça sürüklenen çocuklara ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. Öne çıkan noktalar şunlardır:

İyi halli çocuklar, eğitimevine yönlendirilebilecek.

İyi halli olmayan çocukların cezası, kapalı cezaevlerinde infaz edilecek.

10 yıldan fazla ceza alan çocuklar doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilecek.

15-18 yaş arasındaki çocuklarda ceza indirimi oranları düşürülecek ve hakimlere, suçun kasıtlılığı, şiddeti ve geçmiş suç durumu gibi kriterlere göre takdir yetkisi verilecek.

Bu düzenlemeler, çocukların korunması ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi hedefiyle hazırlanmıştır.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 27 YILA ÇIKACAK MI?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları 24 yıldan 27 yıla çıkarılacaktır. Müebbet hapis cezası ise 15 yıldan 18 yıla yükselecek. Bu değişiklikler özellikle ciddi suçlara karışan kişiler için daha caydırıcı cezalar öngörmektedir.

TRAFİKTE YOL KESMENİN CEZASI 3 YILA ÇIKACAK MI?

Pakette yer alan düzenlemeye göre trafikte yol kesme suçu, mevcut 1 yıl olan ceza süresinden 3 yıla çıkarılacaktır. Eğer yol kesme sırasında aracı başka yere yönlendirme veya ek suç unsurları varsa, ceza 2 yıldan 5 yıla kadar yükselebilecektir.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI GELDİ!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.

11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.

Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.

Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Bakan Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI, AF ÇIKACAK MI?

11. Yargı Paketi'nde infaz kanununda kapsamlı bir değişiklik veya genel bir af düzenlemesi bulunmamaktadır. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, İnfaz Kanunu ayrı bir başlıkta ele alınacak ve mevcut pakette yer almayacaktır. Ancak paket kapsamında, suça karışan çocuklar ve suç örgütlerine yönelik cezaların artırılması gibi caydırıcı tedbirler yer alacaktır. İlerleyen süreçte infaz düzenlemeleri ve olası af konuları, ayrı bir çalışma olarak gündeme alınacaktır.