Son dakika haberleri | Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (3)

FIRAT, MALATYA (DHA) - BAKAN GÜL: ASLA AYRIM YAPMIYORUZ

Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi. Bakan Gül'e, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, İl Başkanı Fatuk Kılıç ve AK Parti Milletvekili Şeyhmus Dinçer de eşlik etti. Bakan Gül ve beraberindekiler bir süre partililerle görüştükten sonra basın açıklaması yaptı. AK Parti'nin, Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini ve hep aydınlığa doğru ilerlediğini belirten Bakan Gül, 6- 8 Ekim 2014 olaylarına da değindi. Bakan Gül, "6- 8 Ekim olaylarının yıl dönümündeyiz. 7'nci yıl dönümünde Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. O olaylarda da Türkiye'yi terörün karanlığına itmek isteyen odakların direktifleriyle ülkemizde bir kaos oluşturulmak istendi. 2 polisimiz şehit edildi. Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşları şehit edildi. 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle 6- 8 Ekim vandallığını ve olaylarını çıkartan, yapan bütün bu failleri de bir kez daha nefretle telin ediyor, kınıyorum" dedi. Mardin'in dinlerin, dillerin sembolü olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle teröre karşı çocuklarımızı dağda değil, okulda görmek istiyoruz diyerek evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de Mardin'den selam gönderiyoruz. Bizler Fırat'ın kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız Aziz Sancar'lar çıkartmaya devam edecek."