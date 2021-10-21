ANKARA (DHA) - Şentop: İnsanları kendi doğdukları coğrafyada tutabilmenin şartı, huzur ve asayiştir

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, dünya genelindeki göç sorununa ilişkin, "Bugün sınırları kapatalım, duvar çekelim' demekle, günü kurtaracak tedbirlerle uğraşacağımıza; bizim şimdiden bütün insanları kendi doğdukları, yaşadıkları coğrafyada tutabilecek, orada yaşamalarını sağlayabilecek imkanları, projeleri ortaya koymamız lazım. Bunun en temel şartı öncelikle huzur ve asayiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi'nin 75'inci yıl kutlama programı ve 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda davetli de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılışını Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin 19'uncu rektörü olarak geçtiğimiz yıl görevine başladığını hatırlatarak, "Bir yılı aşan görev sürem boyunca en önem verdiğim konu Ankara Üniversitesi'nin çok daha güçlü yarınlara ulaşma hedefine katkı sağlamak oldu. 'Bilimde ve araştırmada öncü üniversite' yaklaşımını düstur edindiğimiz bu süreçte üniversitemizin gelişimi, dönüşümü ve daha güçlü hedeflere ulaşmasını sağlamak üzere çalışma arkadaşlarımızla birlikte pek çok adım attık. Bu adımlarımızın her birinde Ankara Üniversitesi'nin tarihsel ve bilimsel birikimi ile kurum kültürünü ve gelecek vizyonunu bütünleştirerek hareket ettik. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana alanının öncüsü olmuş ve daima Türk milletinin kendisine sunduğu imkanları yine Türk milletinin yararına sunmayı ilke edinmiştir" dedi.

Şentop ayrıca, Türkiye'nin geleceğe yönelik projeksiyonlar içerisinde dünyada etkili olacak 5 ülkeden birisi olduğunu belirterek, "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke" ifadelerini kullandı.