Rusya, NATO'daki misyonlarını askıya aldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'da görev yapan Rus personellerden 8'inin akreditasyonlarının iptal edilmesine Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında NATO'nun kararı üzerine Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alacaklarını söyledi.

"ACİL MESELELER İÇİN BELÇİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİMİZE BAŞVURABİLİRLER"

Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun adımlarına karşılık olarak temel diplomatik faaliyetlerimiz için koşul kalmadı ve NATO'nun eylemlerine yanıt olarak baş askeri temsilcinin çalışmaları da dahil olmak üzere NATO'daki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz" dedi. NATO'nun Rusya ile diyalog kurması gerektiği zaman Brüksel'deki büyükelçilik üzerinden irtibat kurabileceğini söyleyen Lavrov, "Gerek görülürse Brüksel'deki büyükelçiliğimiz üzerinden irtibata geçebilirler" dedi. Lavrov alınan kararın NATO'ya bildirilip bildirilmediği ile ilgili soruya ise, "Daha kararı bugün duyurduk. NATO Uluslararası Sekreterliği bilgilendirildi"

Lavrov ayrıca Moskova'daki NATO temsilciliğinde görev yapan tüm çalışanların da akreditasyonlarının 1 Kasım'dan itibaren iptal edildiğini ifade etti.

NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ

Geçtiğimiz 6 Ekim'de Brüksel'de NATO'da görev yapan Rus personelden 8'inin NATO tarafından akreditasyonlarının iptal edildiği bildirilmişti. NATO'nun akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise 8 personelin "resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları" gösterilmişti.

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, "Rus NATO Misyonu'nun beyan edilmeyen Rus istihbarat subayları olan 8 üyesinin akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz. Rusya'nın NATO'ya akredite edebileceği pozisyon sayısını 10'a indirdiğimizi de teyit edebiliriz. NATO'nun Rusya'ya yönelik politikası tutarlı olmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda anlamlı bir diyaloga açığız" demişti.

Rusya'nın Brüksel'deki NATO karargahında Rusya'nın NATO üyeleriyle temel temasları sürdürmesi için 20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri