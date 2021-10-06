Polemik büyüyor! Akşener, Bahçeli'nin tartışma yaratan sözleri sonrası kürsüye kebapçı çıkardı - Haberler
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Polemik büyüyor! Akşener, Bahçeli'nin tartışma yaratan sözleri sonrası kürsüye kebapçı çıkardı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis'in yeni döneminde partisinin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözleri üzerine Akşener bugün kürsüye bir kebapçı çıkardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine sosyal medyada Bahçeli'nin bu sözleriyle kimi kastettiği merak edilmiş, MHP'li İzzet Ulvi Yönter tarafından yapılan bir paylaşımda ise söz konusu şahısların HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın olduğu öğrenilmişti.

Polemik büyüyor! Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı

Bugün Meclis'teki parti gurup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gündeminde de kebapçı polemiği vardı. Akşener, "Dün itibariyle de kebapçılar terörist oldu. İşte o nedenle bu hafta Milletin Kürsüsü'nde hem kebapçı, hem de aspavacı bir kardeşimizi misafir ediyoruz. İbrahim Çetinkaya aramızda. Bu vesileyle, tüm kebapçı kardeşlerimize, aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Buyurun İbrahim Bey, söz de kürsü de senindir." dedi.

Bahçeli'ye yüklenen Akşener daha sonra kürsüyü kebapçı olduğunu söyleyen İbrahim Bey'e bıraktı. Esnaf ise "Bizden külhanbeyi de olmaz, terörist de olmaz. Buyursunlar soframızda kebap yesinler, bölüşelim ama bölücü olmayalım" ifadelerini kullandı.

Polemik büyüyor! Akşener, Bahçeli'nin tartışma yaratan sözleri sonrası kürsüye kebapçı çıkardı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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