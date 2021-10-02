MHP'li Özdemir: Hem CHP hem İP, Türkiye için milli güvenlik tehdidi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Hem CHP hem de İP, Türkiye için açık bir milli güvenlik tehdididir. Lafa gelince Atatürk'ü ağzından düşürmeyen CHP yönetimi, teslimiyet ve ihanette adeta aslını tanımayarak, Atatürk'e en büyük ihaneti yapmaya başlamıştır. PKK'nın küçük partisi HDP, büyük partisi CHP, yancısı ise İP olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisi tarafından Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konulu toplantıya katıldı. CHP, İYİ Parti ve HDP'yi eleştiren Özdemir, "Bugün sözde demokrasi sözcüğü kullanılarak ülkemize karşı hayata geçirilen senaryo ve oluşumlardan haber darız. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak başlatılan 'Türkiye Demokrasi Projesi' adlı oluşuma FETÖ'cü teröristlerin yer alması bir yana aynı şer yapılanması hayata geçirilmeden hemen önce CHP'li bazı isimlerin ABD yönetimine çağrıda bulunarak, Türkiye için demokrasi beklediklerini belirtmeleri zillet çevrelerinin rezil hallerini dışa vurmuştur" diye konuştu.

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