Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu. - LEFKOŞA
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