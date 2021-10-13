Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP... - Haberler
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu. - LEFKOŞA

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Haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP... - Haberler
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