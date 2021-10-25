Kenan Sofuoğlu sosyal medyaya düşen fotoğrafı ile gündem oldu! 3 kişi aynı anda motosiklete bindiler
AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Sofuoğlu'nun 2 kişilik motosiklette 3 kişi yolculuk yaptığı ana ilişkin kare hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
Bugün öğlen saatlerinde Sakarya Serdivan Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun küçük bir motora 3 kişi bindiğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı.
Konuyu, "Profesyonel motorcu bunu yaparsa…" diye yorumlayan vatandaşlar, topluma örnek olması gereken bir bireyin bu denli hareketine tepki gösterdi. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta motosiklette küçük bir çocuğun da olmasının yanı sıra koruyucu kask takılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Kenan Sofuoğlu bu görüntülerin ardından motosikletteki küçük çocukla birlikte Ferrari marka aracından paylaşımlar yaptı. Aracın ön koltuğunda oturan minik çocuğun yer aldığı paylaşımda "Ağır misafirim var" notu yer aldı.
Siyasete görev verildiği için girdiğini ve yükselmek gibi bir kaygısının olmadığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, yapmış olduğu bir açıklamada "Motorculuğa başladığımda dünya şampiyonu olmak hayalim vardı ve inanın ben siyasete bir görev verilmesi üzerine girdim. Yükselmek gibi bir hayalim yok, vekillikle inşallah görevimi tamamlamak istiyorum ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ben burada açık kapı bırakmak da istemiyorum netim ben. Öyle bir isteğim yok" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Sakarya'dan AK Parti milletvekili 3. sıra adayı olup seçilen dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için TBMM'ye Lamborghini marka lüks aracıyla gitmişti. Sofuoğlu'nun bu görüntüsü uzun süre gündemi meşgul etmişti.