Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyetin öncü, kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programına katıldı. Programda, Büyük Anadolu Orkestrası tarafından, 'Bir Destandır Kadın' müzik dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir tarafından, 1933 yılına ait İstiklal Marşı'nın kayıtlı olduğu 100 taş plaktan biri olan plak hediye edildi. Erdoğan, salonda kendisini dinleyen ve yöresel kıyafetler giymiş kadınlarla ve orkestra üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını kendisine uzatan bazı partililerin de kitaplarını imzaladı.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Müzik dinletisi

- Erdoğan'ın konuşması

- Gene ve detay

Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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