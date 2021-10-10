CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Haberler
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CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Türbe girişinde saygı nöbetini izleyen başkanlar ve eşleri daha sonra Dua etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 günlük CHP'li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında Bilecik ve ilçelerini gezen belediye başkanlarının bugünkü durağı Söğüt oldu. Başkanlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Boyu aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettiler. Türbe girişinde alp kıyafetli askerlerin 'saygı nöbeti'ni izleyen başkan ve eşleri, ardından dua ettiler. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katıldığı Söğüt gezisinde Hamidiye Külliyesi ve diğer tarihi alanlar da gezildi. Heyete tarihi yerler hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin bilgi verdi. - BİLECİK

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

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Haber: CHP'li belediye başkanları Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Haberler
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