CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimize ilk çıkaracağımız muhtarlar kanunu olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, muhtarların oturdukları mahalleyle ilgili belediyenin aldığı kararlardan haberi olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, bir mahalleyle ilgili karar alındığında, o toplantıya mahallenin muhtarının da mutlaka katılması gerektiğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimize ilk çıkaracağımız, muhtarlar kanunu olacak. Belediye encümeni karar almış, haberiniz bile yok. Vatandaş geliyor, 'Muhtarım niye bu böyle oldu?' Haber im yok. Haber in yoksa niye muhtarlık yapıyorsun. Nasıl olacak peki? Muhtarlar söz ve karar sahibi olmalı. Çıkmalı kürsüye anlatmalı. Belki çok güzel bir şey yapıyorlar. Belki de yanlış bir şey yapıyorlar. Sağlıklı ve tutarlı düzenlemeler getirmemiz lazım." diye konuştu.

Muhtarlık seçimlerinde birleşik oy pusulası olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Eğer demokrasiyi bu ülkede gerçekten kökleştireceksek, demokrasiyi daha da büyüteceksek bu kurumu güçlendirmemiz lazım. Bu kurum güçlendiği zaman demokrasi güçlenecek. Muhtarların belediye meclislerinde söz sahibi olması sıradan bir olay değil ki, mahallenin hakkını koruyacaksınız. Hangi gerekçeyle olması veya olmaması gerektiğini söylüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki bir toplantıda her muhtara bir yardımcı personel vereceğini söylediği için eleştirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, muhtarların birçok işi olduğunu anlattı.

"Türkiye Muhtarlar Birliği olması lazım"

Türkiye'de 10 milyon işsiz bulunduğunu, muhtarın yanında bir kişinin çalışmasının hem muhtarlara kolaylık sağlayacağını hem de iş imkanı olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Siz bir yere gittiğinizde muhtarlığı kapatıyorsunuz. Vatandaş geliyor, muhtarlık kapalı. Niye böyle oluyor? Bir kişi olsa ayıp mı olur? Bir kişi oradan ekmek yese ayıp mı olur? Bizim bazı belediyelerimiz muhtarlara birer kişi veriyor. Belediye çalışanı orada. Ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Neden? Belediye başkanını muhtar, o zaman rahat eleştiremez. Eleştirirse 'o zaman ben personelimi geri çekiyorum' der. Bunu oraya kamu tahsis etmeli. O zaman muhtar, yeri geldiğinde belediye başkanını da gayet rahat eleştirebilmeli."

Köy tüzel kişiliklerinin yeniden getirilmesi, mallarının geri verilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, mahallenin fakirini fukarasını en iyi muhtarların bildiğini, sosyal yardımların da muhtarlar eliyle dağıtılmasının doğru olacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, kanunların muhtarlığı kamu kuruluşu olarak kabul etmediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Çoğu muhtarın bundan haberi bile yok. Belediye muhtarlıkla oturup ortak bir proje yapamaz. Çünkü kanuna göre yasak. Muhtarlık nasıl olur da bir kamu kurumu gibi adlandırılmaz. Seçimle gelen herkes adlandırılıyor. Sadece muhtarlık sayılmıyor. Türkiye Muhtarlar Birliği olması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği var, Türkiye Muhtarlar Birliği de olması lazım. Muhtarların ortak ses çıkarması lazım. Elbette muhtar kardeşlerimizin her birisinin siyasi görüşü farklıdır. Ben buna saygı gösteririm. Ama bir çatı olması lazım, bütün muhtarların sorunlarını ortak dile getirecek. O birlik konuştuğu zaman, bütün muhtarların sorunlarını dile getirmeli."

Kılıçdaroğlu, icra dairelerinden muhtarlıklara gelen tebliğ kağıtlarından muhtarlara da pay verilmesi gerektiğini, anayasaya göre bedava iş yaptırılmayacağını savundu.

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