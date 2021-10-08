CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, annesi adına bilgisayar laboratuvarı yaptırdı - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, annesi adına bilgisayar laboratuvarı yaptırdı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, annesi adına bilgisayar laboratuvarı yaptırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir süre önce hayatını kaybeden annesi Elif Ağbaba'nın adının verildiği bilgisayar laboratuvarı yaptırdı.

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir süre önce hayatını kaybeden annesi Elif Ağbaba'nın adının verildiği bilgisayar laboratuvarı yaptırdı.

Kemal Özalper Ortaokulu'ndaki laboratuvarın açılışında konuşan Veli Ağbaba, hayırseverlerin bu yöndeki çalışmalarının devamını diledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu hizmetlerden çok daha fazlasını yaptığını belirten Ağbaba, "Allah nasip ederse daha fazlasını yaparız. Belki bir anaokulu yapılır, başka bir şey yapılır, bu konuda da destek oluruz. Burası benim mahallem, mahallemin okulu. Bundan sonra elimizden gelen desteği vereceğiz. Umarım burası çocuklarımıza katkıda bulunur. Bilgisayarlar son model. Eğitim her zamankinden daha önemli artık. Eğitimin olmadığı, bilgisayarın olmadığı, bilişimin olmadığı hiçbir yerde kalkınmak da mümkün değil." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Ağbaba'ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti, öğrencilere başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve Okul Müdürü Zeynal Yüce de Ağbaba'nın her zaman eğitime destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Ağbaba, Nazlıaka ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri laboratuvarı gezdi.

21 bilgisayarın bulunduğu laboratuvarın 200 bin liraya mal olduğu belirtildi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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