Bakan Yardımcısı Işıkgece: 'Üstlendiğim görevler süresince herhangi bir yakınıma tek kuruşu ödeme yapılmamıştır' - Haberler
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Bakan Yardımcısı Işıkgece: "Üstlendiğim görevler süresince herhangi bir yakınıma tek kuruşu ödeme yapılmamıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Yardımcısı Işıkgece:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, eşi Ahmet Işıkgece'ye hayvan ithalatında iş çözmesi için 150 bin dolar verildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, eşi Ahmet Işıkgece'ye hayvan ithalatında iş çözmesi için 150 bin Dolar verildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir yakınıma hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmamıştır" ifadesine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, CHP Adana Milletvekili Barut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan soru önergesi kaynak göstererek, eşi Ahmet Işıkgece'nin hayvan ithalatında iş çözmesi için 150 bin dolar verildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, şahsına ve eşine karşı, nitelikli iftira ve nitelikli hareket suçları kapsamında, ileri sürülen iddia ve isnatların tümünün asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade ederek, "Belirtilen asılsız iddia ve isnatların hangi maksatla ve hangi plan dahilinde ileri sürüldüğünü bilmiyorum" dedi.

"Üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir yakınıma hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmamıştır"

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili ve yetkili tüm birimlerinde, yasal mevzuata uygun biçimde etik prensiplere özen gösterilerek iş geliştirildiğini ve uygulama yapıldığını belirten Işıkgece, "Dolayısıyla aleyhe ileri sürülen tüm iddialar temelsiz, asılsız ve uydurmadır. Yalnızca iftiradan ibarettir. Vurgulamalıyım ki; Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde geçmişte de üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir yakınıma hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmamıştır ve yapılması da mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"Eşim Ahmet Işıkgece'nin tüm banka hesapları yetkili birimler ve mercilerin her türlü incelemesine açıktır"

Işıkgece açıklamasına şöyle devam etti:

"Özel sektörde yıllardır çalışan şerefli, onurlu ve itibarlı eşim Ahmet Işıkgece'nin ve benim adıma bilgimiz ve onayımız dahilinde açılmış tüm banka hesapları son derece şeffaftır. Yetkili birimler ve mercilerin dilediği zaman yapacağı her türlü incelemeye açıktır.

Ulusumuzun temsilcileri olarak yasama faaliyetini gerçekleştiren milletvekillerinin yüce TBMM çatısı altında ulusun bireylerine karşı iftira ve asılsız biçimde ağır isnatta bulunma haklarının olmadığı da izahtan varestedir."

"Kişilik haklarımıza yönelik ağır itham, isnat ve iftiralarla ilgili gerekli hukuki süreçler vakit kaybetmeden başlatılacaktır"

CHP'li Barut'un farkında olmadan, yanılma ya yanıltılarak açıkça belirttiği itham ve iftiraları düzeltmesi beklentisi içinde olduğunu aktaran Işıkgece, "Kişilik haklarımıza yönelik ağır itham, isnat ve iftiralarla ilgili gerekli hukuki süreçler vakit kaybetmeden başlatılacaktır" dedi. - ANKARA

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Haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece: 'Üstlendiğim görevler süresince herhangi bir yakınıma tek kuruşu ödeme yapılmamıştır' - Haberler
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