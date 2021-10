AK Parti'li Usta, Balıkesir'de STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Ayrımcılığa uğradığını, hakkının yenildiğini veya kısıtlandığını söyleyen kim varsa, yardımına koşmaya hazır olduğumuzu bilmelidir." dedi.

Usta, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Leyla Şahin Usta, burada yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sürdürdükleri çalışmaların, insana olan sevgilerinin ve saygılarının sonucu olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Başkanlığının insan haklarının geliştirilmesi, ihtiyaçlara göre yeni politikaların oluşturulması anlayışını benimseyen bir temele bina edildiğini belirten Usta, "Hayat hakkından eğitim hakkına, düşünce ve inanç özgürlüğünden çalışma hakkına kadar bireyin 'kişi, sosyo-ekonomik hakları ile siyasi haklarını' kapsayan bir çerçevede politika üreten partimiz ve başkanlığımız, geçmişin karanlık, vesayetçi ve yasakçı zihniyetiyle her şart ve koşulda mücadele etmiş, statükonun duvarlarını yıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Usta, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş reformlar yaptıklarını ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak hareket ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizde eğitimin önündeki engeller kaldırılmış, sağlık sistemi güçlendirilmiş, devletimizin kurumları milletimizin hizmetine verilmiş, vatandaşlarımız arasındaki her türlü ayrımcılık bitirilmiş, ifade hürriyetinin sınırları genişletilmiş, adalet mekanizması daha denetlenebilir hale gelmiş, yeni çıkarılan kanunlar ile hayvan dostlarımız koruma altına alınmıştır. Dini ve milli değerlerimizin önündeki engeller kaldırılmıştır. Irkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız bizim için eşittir, talepleri ise başımızın tacıdır. Ayrımcılığa uğradığını, hakkının yenildiğini veya kısıtlandığını söyleyen kim varsa yardımına koşmaya hazır olduğumuzu bilmelidir. Başkanlığımız bünyesinde belirlediğimiz hedefler kapsamında her ilimizde üç kademe İnsan Hakları Başkanlarımızın, insan hakları konusunda bilincini artırmayı, hak arama bilincini yerleştirmeyi ve çeşitli etkinlikler vesilesiyle takım çalışması yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz."

"Büyük reformları yine vatandaşlarımızla hayata geçirmekteyiz"

Usta, 81 il için yaptıkları toplantılar kapsamında şehirlerde STK'lerle bir araya gelmeyi önemli gördüklerini dile getirdi.

Devlet-Siyaset-STK iş birliğinin sorunların kolayca çözülebilmesinde kilit rol oynadığını söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"STK'lerimizin getirdiği öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Bu noktada STK temsilcilerimize, samimiyetle sorumluluk yüklenme görevi düşmektedir. Daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye yolunda, bu zamana kadar olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesi için Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmakta, vatandaşlarımızın daha özgür ve refah içinde yaşamaları için büyük reformları yine vatandaşlarımızla hayata geçirmekteyiz. Biz 2023 yolunda reformlarımızı hayata geçirirken, demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler her fırsatta birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef almaktadırlar. Terörle arasına mesafe koyamayanlar, her yapılana 'istemeyiz' diyenler, yalan, yanlış ifadelerle 'çamur at, izi kalsın' anlayışıyla hareket edenler, içinde bulundukları davaya ihanet edenler bir de kalkıp ülkenin yönetimine talip olmak istemektedirler."

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ile STK temsilcileri katıldı.