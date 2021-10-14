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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Kemeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya geldi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Kemeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iş yerlerini gezerek, esnafın problemleri hakkında bilgi alan Sürekli, Kızlarağası Hanı'nda da vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Sürekli, yaptığı konuşmada, Kemeraltı Çarşısı'nın alt yapı sorunları nedeniyle "dört mevsim" kan ağladığını kaydetti.

Esnafın çözüm beklediğini vurgulayan Sürekli, şöyle konuştu:

"Kışın yağmur, yazın kokuyla başları dertte ve halen çözüm üretmek yerine günü kurtaran bir anlayışla karşı karşıya. Esnafı dinliyoruz, yaşadıkları tam bir kabus. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma projelerini öteliyor. Son çeyrek asırdır ihtiyaç duyulan 5 bin kilometrelik hattın sadece yüzde 12'si yapılabilmişler. Salgın sürecini de tamamen oturarak geçirdiler. Havra Sokağı'ndaki yeni düzenlemeleri durumu ne kadar hafife aldıklarının göstergesi. Agora'yla çarşı tarihini, havraları birleştirmenin yolu bu değil. Bu bir alt yapı planlaması da gerektirir. Trafikten otoparka kadar sorunları çözerek ilerlemeliler. İzmir'in kalbine baypas yerine pansuman yapıyorlar ki, bu ölüme mahkum etmektir."

Yaptıkları ziyaretlerde, CHP'li belediyelerin hizmetlerine yönelik şikayetlerle karşılaştıklarını aktaran Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 bin yıllık geçmişi ile neredeyse bir ada büyüklüğüne, 80 hektar alana, 9 binin üzerinde işletmeye ve sayısız meslek koluna sahip Kemeraltı'na bu reva değil. Kötü koku, bozuk yollar, taşan mazgallar İzmirlileri Kemeraltı'ndan uzaklaştırmış. CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait otopark ücretlerinde, teşvik edici bir indirim talebini dahi karşılıksız bırakmış. İzmir'in dört yanı aynı sorunları yaşıyor. Çökmüş bir alt yapı, kötü koku, trafik ve CHP'li belediyelerin kayıtsızlığı."

Sürekli, son genel kurulda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçilen Erdem Hünü'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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