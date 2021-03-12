"Polisiz" diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
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"Polisiz" diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar

12.03.2021 03:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 04:14

BAYRAMPAŞA'da polis olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişiler, Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü keserek, sürücü ve beraberindeki kadının 4 bin 500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı.

BAYRAMPAŞA'da polis olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişiler, Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü keserek, sürücü ve beraberindeki kadının 4 bin 500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Bulgaristan uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, polis merkezine götürülerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Aksaray istikameti Sağmacılar viyadüğüne saat 01.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobille, CT 5494 BT Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen kişiler, polis olduklarını söyleyerek Bulgaristan uyruklu sürücü Marev Martin Georgiev'in ve beraberindeki kadının 4 bin 500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Aracın anahtarını da alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SÜRÜCÜ, YOL KENARINDA ANAHTAR ARADI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yabancı uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcudan tercüman aracılığıyla bilgi aldı. Polis ve sürücü, şüphelilerin aldıkları aracın anahtarını atma ihtimali üzerine yol kenarında arama yaptı. Sürücü, aramalar sırasında şüphelilerin yol kenarına attığı anahtarı bulunca derin bir nefes aldı.

Sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, ifadeleri alınmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar
'Polisiz' diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4 bin 500 dolarını çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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