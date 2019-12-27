Polisin hayat kurtaran refleksi karşılıksız kalmadı

27.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunu, o sırada yol uygulaması yaparken müdahale edip hastaneye yetiştiren polis memuru Nizam Yıldız, emniyet müdürü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.



Olay, Gazipaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D-400 kara yolu üzerinde 20 Nisan günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan 07UY868 plakalı otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini görerek yanına gitti.



"Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin"



Aracını uygulama noktasına park eden Arıkan kalbini tutarak polislere, "Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri vakit kaybetmeden Arıkan'ı aracın sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arıkan daha sonra ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Arıkan'ın bir kez kalbi durdu ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Arıkan'a müdahale eden doktorlar dakikaların önemine dikkat çekerek, hastanın kısa sürede hastaneye gelmesiyle hayata bağlandığını ifade etti. Diğer yandan Arıkan'ın polis memurlarından yardım istediği anlar şehir polis kameralarına yansıdı.



"Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım"



Başından geçen talihsiz olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan 2 çocuk babası banka memuru Birol Arıkan, aracıyla ilerlerken göğsünden gelen ağrıyı hissettiğini söyledi. Arıkan, "Ağrı ilerledikçe rahatsızlanmaya başladım ve kendimi hastaneye götürme ihtiyacı duydum. Daha sonra arabaya çok fazla gideceğimi anladım. Allah'tan biraz ilerde trafik ekipleri vardı. Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım. Orada polis memuru Uğur bey vardı, sağ olsun görür görmez durumumu anladı. Hiçbir şey sormadan direk beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdüğü sırada da kendisi beni sakinleştirmeye çalıştı ve vaktinde hastaneye yetiştirdi" dedi.



"Tedaviye alındıktan kısa bir süre sonra kalbim durdu"



Gazipaşa Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Alanya'daki özel hastaneye sevk edildiğini belirten Arıkan, burada tedaviye alındıktan kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu aktardı. Arıkan, "Doktorların müdahalesiyle hayata döndük. Fakat burada en önemli olan olay müdahalenin zamanında yapılmasıydı. Orada polis beni bekletip ambulans da çağırabilirdi ama sağ olsun direk hastaneye götürdüler. Şu anda hayattaysam polisin yardımıyla oldu" diye konuştu.



O hareket karşılıksız kalmadı



Antalya Emniyet Müdürlüğü, polis memurunun bu davranışına duyarsız kalmadı. Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması alanında Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Nazım Yıldız'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.



Buldukları 10 bin TL'yi sahibine teslim eden polisler de ödüllendirildi



Diğer taraftan yine Gazipaşa ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından yapılan uygulamada yerde deste halinde buldukları 10 bin TL'nin sahibini yaka kameralarının kayıtlarından bulup teslim eden Hakan Ünsal İbrahim Akyüz, Ahmet Atasoy ve Okan Kaya da teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA