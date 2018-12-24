Polisi Şehit Eden PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin aranan teröristlerden birinin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesi Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Hani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yaralı teröristlerin olay yerinden kaçmasına yardım ettikleri belirlenen ve yakalanan 7 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği anımsatılan açıklamada, devam eden istihbari çalışmalar neticesinde olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerden birinin öldüğü, cesedinin Lice ilçesi Birlik köyüne gömüldüğüne dair bilgi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine Lice ilçesinin kuzeydoğusunda 23 Aralık'ta saat 23.00'ten itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek 44 Operasyonu'nun icrasına başlanıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesinde 23 Aralık'ta saat 11.30 sıralarında Jandarma Komando Timleriyle gerçekleştirilen arama çalışmalarında Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsal alanda teröriste ait cesedin gömülü vaziyette bulunduğu bildirildi.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ve olay yeri inceleme timi tarafından söz konusu bölgede yapılan incelemelerde bulunan cesedin kimlik tespiti ve otopsi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik köyü Miaran mezrasında ikamet eden S.Ö'nün evinde yapılan adli aramada duvarda kan izleri ve cesedin sarılmasında kullanılan çarşaflar tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla malzemelere ekiplerce el konulmuş, S.Ö gözaltına alınmıştır. S.Ö'nün ifadesinde terörist cesedini Birlik köyü Gezan mezrasında ikamet eden H.Ş ile birlikte gömdüklerini beyan etmesi üzerine, H.Ş. de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Kaynak: AA