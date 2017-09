Polis Özel Harekatı Bombalayan Pilota, 'O Odanın Sırrı Ne?' Sorusu

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Hareket Dairesi Başkanlığı'nı bombaladığı iddia edilen Akıncı Üssü 143. Filo eski Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli, sorulan tüm sorulara "Görmedim, tanımıyorum, suçlamaları kabul etmiyorum" diye yanıtlar verdi. Çapraz sorgusu sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan sanık Azimetli, o geceye ait görüntülerde sivil imamlar ve diğer rütbelilerin girip çıktığı odasıyla ilgili "O odanın sırrı ne?" sorusuna da "Bilmiyorum" cevabını verdi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişiminin kritik isimlerinden, Özel Hareket Dairesi Başkanlığı binasının bombalanması ve 47 polisin şehit edilmesiyle suçlanan 143. Filo eski Komutanı Azimetli'nin çapraz sorgusu yapıldı. Savunmasında, suçlamaları kabul etmeyen ve davanın ek klasörleriyle kamera kayıtlarını izlemeden sorulara yanıt vermeyeceğini belirten sanık Azimetli'ye 141. ve 143. Filo koridorlarındaki kamera kayıtlarından görüntüleri izletildi. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan kamera tespit tutanağında yer alan ve gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafın kendisine ait olduğunu belirten Azimetli, diğer görüntü ve fotoğraflarla ilgili şu aşamada cevap vermeyeceğini söyledi.



SANIK AZİMETLİ: 15 TEMMUZ'DA İKİ KEZ UÇTUM



Diğer sanıklar gibi Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında aldığı emirlerin gereğini yaptığını ileri süren sanık Azimetli, "15 Temmuzda amirlerim Hakan Evrim ve Ahmet Özçetin'in emri ile TMH kapsamında uçuş yaptım. Uçağın ön kısmında Ekrem Aydoğdu arka kısmına ben oturdum. İlk uçuşta 1.5 saat havada bekledik. Alçak uçuş yapmadık, bomba atmadık. Yakıt azalınca geri döndük" dedi.



Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in emriyle ikinci uçuşunu gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığını belirten sanık Azimetli, ikinci uçuşta da kendilerine bir koordinat ve hedef verilmediğini, havada beklendikten sonra geri döndüklerini iddia etti.



MAHKEME BAŞKANI: 'KALABALIK KİM?' DİYE MERAK ETMEDİNİZ Mİ?



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığa "TMH kapsamında uçuyorsunuz. Ankara üzerinde bekleyip, sonra dönüyorsunuz. Bu nasıl TMH hareketi? Size tuhaf gelmedi mi?" sorusunu yöneltti. Sanık Azimetli soruya, "Emirleri uyguladık" diye cevap verdi.



143. Filo koridorunda darbe girişiminden hemen önce başlayan ve 16 Temmuz sabahına kadar süren hareketlilik konusunda, "Siz oranın komutanısınız. Buradaki kalabalık hiç dikkatinizi çekmedi mi? Bunlar kim diye sormadınız mı?" sorularına ise sanık Azimetli, "Hayır" yanıtını verdi. "Peki, silahlı kişileri merak etmediniz mi?" sorusu için Azimetli, "Ahmet Özçetin'e sordum; o da bilmediğini söyledi" diye konuştu.



"SİZ HARİÇ HERKESİN DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİ VAR"



Darbe girişiminden 16 Temmuz sabahı haberi olduğunu ileri süren sanığa Mahkeme Başkanı Giray, "Siz hariç orada bulunan herkesin darbe girişiminde haberi var. Peki derdest edilen komutanlardan haberiniz oldu mu?" sorusunu yöneltti. Sanık, bu konudan ve devamında tek tek isimleri sorulan komutanların derdest edildiğinden haberi olmadığını söyledi.



ANKARA'YI BOMBALAYAN UÇAKLARIN AKINCI'DAN KALKTIĞINI SONRADAN ÖĞRENMİŞ



Mahkeme Başkanı Giray, sanığa "Darbeye teşebbüs eyleminin Akıncı'dan yönetildiğini ya da uçakların buradan kalkarak, Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat, Emniyet Havacılık Dairesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Külliyenin karşısındaki otopark, Ankara Emniyetini bombaladığını duydunuz mu?" diye sordu. Sanık Azimetli, soruyu "Sonrasında evet" diye cevapladı.



ODASINA GİRİP ÇIKAN KİŞİLERİ TANIMADI



143. Filo koridorunda görülen sivil şahısların kim olduğunu bilmediğini söyleyen sanığa, "Birçok sivil sahsın bu odaya girip çıktığını gördük. Neredeyse herkes o odaya girip çıkıyor bu odana ne var?" diye soruldu. Sanık Azimetli soruyu, "Benim makam masam vardır. Onun yanında küçük bir masa ve bir bilgisayar var. Bu basana yanında bir sehpa ve 6 tane misafir için koltuk. Masada da ikram için kuruyemiş" diye cevapladı.



Mahkeme Başkanı ise ısrarla odanın, darbecilerin yönlendirildiği yer izlenimi oluşturduğunu belirterek, sanığa "Hedeflerin başlangıçta belli olmadığı, sonrasında 143. filoda belirlendiği ve 141'deki pilotlara bildirildiği yönünde ifadeler var. Bu hedefler bu odada mı belirlendi?" sorusunu yöneltti. Sanık, bu soruya da net bir cevap vermeyerek, 141. Filo'ya geçtikten sonra odasına giren kişileri tanımadığını söyledi.



"BURAYA LEBLEBİ, ÇEREZ YEMEK İÇİN GİRMEDİKLERİ AŞİKAR"



Mahkeme Başkanı Giray, sanığın odasını tarif ederken, masasındaki kuruyemişleri söylemesine tepki olarak "Bu filoya kim geldiyse odaya en az 2-3 defa girip çıkıyor. Oraya çerez yemek için girmedikleri aşikar. Özellikle sivil şahıslar defalarca odaya girip çıkıyorlar. ya orada birileriyle konuşuyorlar ya da bir yere bakıyorlar. Çıkarken bazıları not alıyor. Bu odaya ilginin sebebini soruyorum" dedi.



Sanık Azimetli ise sakin bir tavırla "Ben yokken ne maksatla kullandılar ben de merak ediyorum" diye konuştu.



Bu cevap üzerine şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden sanığa yönelik "Yuh" sesleri yükseldi.



UÇTUĞU UÇAĞIN KARA KUTUSUNDAN ALINAN VERİLER GÖSTERİLDİ



Müşteki avukatlarının sorularının çoğuna "Bilmiyorum, görmedim, tanımıyorum" yanıtlarını veren sanığa bir avukat, "Siz tecrübeli pilotsunuz. Şehir merkezinde uçak kullanıldı. Şehir merkezinde uçak kullanılması TMH olsa dahi mümkün müdür. Şehir merkezinde uçuyorsun. Lazerle işaretleme yapıp, ateş ediyorsun. Bu nasıl TMH hareketi?" diye sordu. Sanık, soruyu "Avukatın ithamlarını kabul etmiyorum" diye yanıtladı.



Başka bir avukat ise bilirkişi tarafından sanık Azimetli'nin uçtuğu uçağın kara kutusundan alındığını, uçağın 15 Temmuz gecesi uçuş yaptığı ve işaretleme yaptığı noktaları gösterdiğini iddia ettiği fotoğrafları mahkemeye sundu. Mahkeme de bu fotoğrafları sanığa gösterdi.



Avukat, sanığa "Havada bekleyip döndüğünüzü söylüyorsunuz ama bu fotoğraflar o gece neler yaptığınızı gösteriyor" dedi. Sanık ise fotoğraflar karşısında, "Bu bilirkişi raporlarının ne kadar ciddiyetle hatırlandığını bilmiyorum. O yüzden raporları incelemeden cevap vermeyeceğim" diye konuştu.



TEPKİ ÇEKEN CEVAPLAR



İfadesinde bomba atmadığını ileri süren sanık Azimetli, bir avukatın, "Ankara'yı kim bombaladı?" sorusuna "Şahsım olarak bu konuda bilgim yok. iddianamede yer alıyor" karşılığını verdi. Sorusuna devem eden avukat, "Siz ve arkadaşlarınız yapmadı, peki kim yaptı? Düşman mı geldi? Başkaları mı geldi?" diyerek, sanığa çıkıştı.



Sanık ise rahat bir tavırla "Olabilir, sayın başkan" karşılığını verdi. Avukat, yanıt üzerine sanığa "Yüzlerce şehit, binlerce gazi verdik. Suç sabit. Milletin aklıyla oynamayın ve kimin yaptığını söyleyin?" sorusunu yöneltti. Sanığın, soruya "Sabitse bana nede soruyorsunuz" karşılığını vermesi salonu karıştırdı.



Müşteki sıralarında oturanlar, sanığa yönelik sinkaflı sözlerle tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı, araya girerek, sanığa sorulara yorum yapmadan cevap vermesini, vermeyecekse cevap vermeme hakkı olduğunu hatırlattı. Soruların tamamına "Bilmiyorum, görmedim, yapmadım" diye yanıt veren sanığın sorgusu tamamlandı.



