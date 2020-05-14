ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'nin Oregon eyaletinde polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu aracına bindirip kaçırmaya çalışan babayı yaylım ateşine tuttu. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlu ise yara almadan kurtuldu.

Amerika'nın Oregon eyaletinde Matthew Goff isimli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. Polis ile arasında yaşanan kovalamaca sonrası yakalanacağını anlayan baba polise ateş açınca polis babayı yaylım ateşine tuttu. Olayda baba hayatını kaybederken, bir polis yaralandı. Oğlu ise yara almadan kurtuldu. Emniyet 10 Nisan'da meydana gelen olay ile ilgili video görüntülerini paylaştı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYIP ÇOCUĞU KAÇIRDI

Polis aracının görüntülerinde, polisin çocuğu kurtarmak için takip ettiği Goff, polis ateş açıyor. Goff, sürekli sarhoş olduğu için mahkeme tarafından çocuk annesine verildi. Goff'un karısı Ria Edenfield kendisine çocuğu artık yanına alamayacağını söyleyince eşine şiddet uygulayıp çocuğu kaçırdı. Bunun üzerine eşi polise haber verdi. Polis eve gelince Goff'un çocuğu zorla arabasına alıp kaçırdığını görünce Goff'u takip etmeye başladı.

POLİSLERİN ATEŞ AÇMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süren kovalamacanın ardından polis Goff'un aracının tekerleklerine çivili demir atarak aracın durmasını sağladı. Kaçamayacağını anlayan Goff, elinde tüfekle polise ateş açıp bir polisi yaraladı. Polisler silahlarını çıkarıp Goff'u yaylım ateşine tuttular. Vücuduna bir çok mermi isabet eden Goff, hayatını kaybetti. Bir polis yaralandı. Goff'un oğlu ise yaralanmadan kurtuldu.

Olaydan sonra açılan soruşturma kapsamında polis aracının kamerasını inceleyen mahkeme jürisi polisin o şartlar altında şiddet kullanmak zorunda kaldığını bu nedenle polisler hakkında açılan davanın kapatılmasına ve açığa alınan polislerin tekrar işlerine dönmelerine karar verdi.