Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da polis ekiplerinin Covid-19 uygulamasına kız arkadaşı ile birlikte izin belgesi olmadan yakalanan genç, önce aracı ile markete gittiğini daha sonra ise hastaneye gittiğini söyledi. Polis ekiplerinin erkek arkadaşına ceza yazdığını düşünen genç kız ise gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, şok uygulamaya hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin görüş mesafesini düşüren ve araç içini göstermeyen cam filmleri tek tek söktürüldü.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücüleri tek tek durdurularak sokağa çıkma izin belgeleri kontrol edildi. Belgeleri olanların da güzergah sorguları yapıldı. Ekipler aynı zamanda sürücülerden Covid-19 tedbirlerine uymasını isteyerek maskelerini takmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu.

CAM FİLMLERİ SÖKTÜRDÜLER

Diğer yandan, polis ekipleri araçlarında cam filmi bulunan sürücüleri de durdurdu. Polis ekipleri cam filmleri görüş mesafesini düşüren sürücülerden cam filmlerini sökmesini istedi. Polis noktasının ilerisine park eden sürücüler ön camlarında bulunan filmleri tek tek söktü. Filmleri söken sürücülerin bazılarının şaşkın olduğu gözlendi. Aracını geçen yıl aldığını ve uygulamadan haberi olmadığını belirten bir sürücü, "Haklı olduklarını düşünüyorum. Aldığımda böyleydi" dedi. Öte yandan, bazı vatandaşlar ise 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine tatlı ve süt ikram ederek özel günlerini kutladı. Polis ekiplerine tatlı ikram eden Hüseyin Kırmızıgül, "Polislerimize olan sevgimizi göstermek amacıyla tatlı ikram ettik. Onlar da sağ olsunlar icabet ettiler. Allah polislerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

İZİN BELGESİ OLMAYINCA YALANA BAŞVURDU

Bu arada, uygulamaya kız arkadaşı ile birlikte yakalanan bir gencin yanında sokağa çıkma belgesinin olmadığı görüldü. Polis ekipleri tarafından kimlik bilgileri alınan gence sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı. Hakkında yapılan işleme uzun süre itiraz eden genç ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Cezaya itiraz eden genç önce arabası ile markete gittiğini daha sonra ise kız arkadaşını hastaneye götürdüğünü belirtti. Polis ekipleri ise gençten sokağa çıkmak için izin belgesi istedi.

BİR SÜRÜ BAHANE SIRALADI

Polis ekipleri ile uzun uzun konuşan genç, "Markete gidiyordum. Hastaneye gidiyordum. Kız arkadaşıma refakat ediyorum. Buna iznim var. Tarım işinde çalışıyorum. İzin belgem var ama geçersiz. O kadar insan geçiyor sadece bana mı ceza yazacaksınız. Ben zaten işimi halledip evime gidecektim. Ben burada şimdi izin belgemi alacağım. Bana ceza kesmeyin. Kız arkadaşım ameliyat oldu. Bu nasıl bir şeydir? Yasak var da markete gidemiyor muyum? Ben buradakini kullanıyorum. Geçenlere de ceza kesin" sözleri ile şaşkınlık oluşturdu.

KIZ ARKADAŞI AĞLADI

Gencin polis ekiplerini ikna edememesi üzerine bu kez araçtan kız arkadaşı indi. Arkadaşına ceza kesildiğini düşünerek gözyaşlarını tutamayan kız, "Ben arkadaşıma beni hastaneye götürmesini istedim. O da beni hastaneye götürüyor. Ben bir hafta önce ameliyat oldum. Beni hastaneye götürsün" dedi.

Polis ekipleri ise gençlerden izin belgesini getirmesi durumunda bırakacaklarını söyledi. Araçlarına binerek kontrol noktasında bir süre daha bekleyen iki genç, bir süre sonra telefon üzerinden sokağa çıkma izin belgesi gösterdi. Ekipler de gençlere ceza işlem uygulanmadığını belirterek gidebileceklerini söyledi. Bunun üzerine gençler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı