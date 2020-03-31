Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Eğitim Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı
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Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi, Polis, Güncel

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Eğitim Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarını yayımladı.

31.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:10
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Eğitim Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarını yayımladı. Sınavda başarılı olanların yanı sıra elenenler için ise İdare Hukuku Avukatı Umur Yıldırım merak edilenleri cevapladı.

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde (POMEM) eğitim ve öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına açıklandı. Polis Akademisin web sitesinden adaylar TC ve e-devlet şifresi ile sorgulama yapabilir.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVINDA ELENEN ADAYLAR NE YAPACAK

POMEM Eğitim Sonu Sınavında elenen adaylar ne yapacak soruna cevaben görüş veren İdare Hukuku Avukatı Umur Yıldırım; "POMEM eğitim sonu sınavından 70 puan altı alan adaylar başarısız sayılır. Bu nedenle ataması gerçekleştirilmez. POMEM yıl sonu sınavından başarısız sayılan adaylar; 60 gün içerisinde, İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerekir. 60 günlük süre hak düşürücü süre olup sonuçların ilan edilmesiyle başlar" diyerek yasal süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde adayların bir daha atanamayacağının altını çizdi. Avukat Umur Yıldırım; 2015 yılında yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca birçok POMEM, PMYO ve PAEM öğrencisinin yıl sonu mülakatı ile atamasının iptal edildiğini, mağduriyetler yaşandığını ancak açılan bireysel iptal davalarında birçok POMEM öğrencisini mesleğine döndürdüklerini ve emsal karar aldıklarını ifade etti.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NEDİR

Polis Akademisine bağlı POMEM, PMYO ve PAEM eğitim ve öğretimlerini başarı ile tamamlayan polis öğrencilerinin atanabilmek için tabi tutuldukları sınavdır. Bu sınav "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca yapılır. Polis ve komiser yardımcısı adaylarının en az 70 puan alması gereklidir.

POMEM eğitim sonu sınavından başarısız olan adayların emniyet teşkilatına atamaları yapılamaz. Diplomaları verilerek ilişikleri kesilir. Polislik eğitiminin son aşaması olan POMEM yıl sonu sınavı polis okulu ile meslek arasındaki son engeldir.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NASIL OLUYOR

POMEM eğitimi tamamlayan aday Polis Akademisi'nin belirlediği gün ve saatte mezun olduğu polis okulundan mülakata alınır. POMEM eğitim sonu sınavı soruları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanır.

Yine önceden belirlenen 5 kişilik mülakat komisyonu tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun mülakat gerçekleştirilir. Aday öğrencinin bir soru çekmesi ve cevaplaması istenir. Öğrencinin çektiği soru ve verdiği cevap tutanağa bağlanır. İdare Mahkemesine dava açılması durumunda bu tutanaklar mahkemeye gönderilir. PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı da aynı şekilde yapılır.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI ELENENLER

POMEM eğitim sonu sınavından 70 puan altı alan adaylar elenmiş sayılır ve ataması gerçekleştirilmez. Polislik eğitim sonu sınavından başarısız sayılan adaylar 60 gün içinde, Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir.

Bu sınavda adayların; mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, ve inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. PMYO eğitim sonu sınavı elenenler de benzer şekilde sürece tabi tutulurlar. POMEM öğrencilerinden farkı yoktur.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI BAŞARISIZ SAYILMA

5 mülakat komisyonu tarafından üstte belirtilen kriterlere bağlı değerlendirme yapılır. POMEM öğrencisine kutu içerisinden çektirilen soruya cevap vermesi beklenir. Üstte belirtilen kriterlere uygun olarak değerlendirilerek yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen puan 70 altında olduğu takdirde aday "başarısız" sayılır ve ataması gerçekleştirilmez.

POMEM eğitim sonu sınavına kuruma itiraz edilemez. Bu kararlar için sadece İdare Mahkemesine dava açılabilir.

(İHA)

Kaynak: İHA

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