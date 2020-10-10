Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi

Bursa'da alkollü restoran ruhsatı olan bir işletmenin gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin düzenlediği baskında tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde dip dibe dans eden 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi.