Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
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Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi

10.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:14

Bursa'da alkollü restoran ruhsatı olan bir işletmenin gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin düzenlediği baskında tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde dip dibe dans eden 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi'nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi

DİP DİBE DANS EDERKEN YAKALANDILAR

Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan'ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı.

TOPLAMDA 239 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekanda, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için de yasal işlem başlatıldı.

Partiden görüntüler:

Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
CONİ: Ayasofyaya kosanlara neden ceza yazilmadi ?
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
AYYILDIZ: CONİ DENEN MAHLUKAT AYOSOFYAYA GİRDİNMİ HİÇ İÇERDE NASIL NAMAZ KILINIYOR HERŞEY KURALLI
Yayından Kaldır
500
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