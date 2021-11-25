Polis eşini öldüren Yasemin: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı

SAMSUN'da, özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i (32), tabancayla öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yasemin Çitil (31), duruşmada pişman olduğunu belirterek, "Tek amacım çocuğumun ve kendi canımı korumaktı" dedi.

Olay, 15 Temmuz akşamı Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 1 erkek çocukları olan Yasemi-Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yasemin Çitil, silahını aldığı polis eşi Emrullah Çitil'e 6 el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat İrfan Kalaycı, "Bugün Dünya Kadına Karşı Şiddet Farkındalık Günü ancak kendisini şiddete karşı korumak isteyen bir kadının, yanlış anlaşılmalar neticesinde tutukluluğunun devamına karar verildi. Biz, bir hukukçu olarak bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü buradaki kadın, saldırı altında ve kendini korumak durumunda kalmıştır. Bu kararla, 'Biz kadınları savunamıyoruz, savunanları da cezaevine atıyoruz' demiş oluyoruz" dedi. Sanığın bir diğer avukatı Esmanur Çakmak ise, "Olay tamamen meşru müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimiz eşini isteyerek öldürmedi. O an başka çıkış yolu olmadığı için olay yaşandı. Keşke böyle olmasaydı elbette ama kadının içinde bulunduğu durumu düşünerek yaşanılan hadisenin hayatın olağan akışında olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.