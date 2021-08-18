POLATLI SAKARYA ZAFERİ 100. YILI ANISINA DÜZENLENEN TÜRKİYE MUAY-THAİ MİNİKLER VE YILDIZLAR ŞAMPİYONASI

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI SAKARYA ZAFERİ 100. YILI ANISINA DÜZENLENEN TÜRKİYE MUAY-THAİ MİNİKLER VE YILDIZLAR ŞAMPİYONASI Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI SAKARYA ZAFERİ 100. YILI ANISINA DÜZENLENEN TÜRKİYE MUAY-THAİ MİNİKLER VE YILDIZLAR ŞAMPİYONASI Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ve Türkiye Muay-Thai Federasyonu ortaklığında düzenlenen Türkiye Muay-Thai Minikler ve Yıldızlar Şampiyonası 19 - 22 Ağustos tarihleri arasında Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 19 Ağustos Perşembe Günü saat 10. 00 itibariyle başlayacak maçlar eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanından Polatlı'ya gelen toplam 750 sporcu altın madalya için kıyasıya mücadele edecek.

AÇILIŞ SEREMONİSİ 20 AĞUSTOS CUMA

Muay-Thai Minikler ve Yıldızlar Şampiyonası Açılış Seremonisi Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın katılımlarıyla 20 Ağustos Cuma Günü saat 14. 30'da Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Açılış Seremonisine katılmak isteyen vatandaşlar için saat 13. 00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüs kaldırılacak.

22 Ağustos tarihine kadar Yeni Kapalı Spor Salonu içerisinde kurulan ringlerde 10. 00 - 22. 00 saatleri arasında devam edecek müsabakalar eşliğinde turnuvanın şampiyonu belli olacak. Şampiyona için Polatlı'ya gelen 750 genç sporcu 21 Ağustos Cumartesi Günü Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi rehberliğinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği tarihi alanları ziyaret edecek. Polatlı Sakarya Zaferi anısına düzenlenecek olan şampiyona 22 Ağustos Pazar Günü gerçekleştirilecek Ödül Töreni'nin ardından son bulacak. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan programlar, festivaller, yarışlar, sempozyumlar, gösteriler ve konserler eşliğinde 13 Eylül tarihine kadar coşkuyla devam edecek.

Kaynak: Habermetre