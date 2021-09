PlayStation Showcase'deki Fragman Resident Evil 4, Silent Hill ve Birçok Oyuna Gönderme İçeriyor

PlayStation Showcase'in açılışındaki "Play Has No Limits" fragmanının Resident Evil 4, Silent Hill, Sly Cooper ve daha birçok oyuna göndermede bulunduğu ortaya çıktı.

9 Eylül'de gerçekleşen Sony'nin PlayStation Showcase 2021 sunumu bir TV reklamı ile açılış yapmıştı. PlayStation'ın PlayStation 5 neslinde kullanmaya başladığı "Play Has No Limits" sloganına odaklanan fragmanda God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7 gibi halihazırda duyurulan oyunlara ait göndermeler yer aldığı açıkça gözüküyordu. Ancak bunun ötesinde, ayrıntılara gizlenmiş şekilde daha birçok oyuna ait gönderme olduğu ortaya çıktı.

Reddit'te YAZEED-IX adlı kullanıcı "Play Has No Limits" fragmanında yer alan bütün göndermeleri listeledi. Buna göre fragmanda Resident Evil 4, Silent Hill, Sly Cooper, Infamous, Castlevania, Final Fantasy ve daha birçok oyun serisine yönelik gönderme bulunuyor.

Bu bağlantıdan izleyeceğiniz fragmandaki tüm göndermeler şöyle:

1- Hogwarts Legacy ve 2- Infamous Karma sembolü @ 0: 21

3- Tekken @ 0: 27

4- Dragon Quest slime ve 5- Önceki Castlevania oyunlarından karakter @ 0: 31

6- Sonic yüzüğü @ 0: 33

7- "Valisthea 06: 16" — FFXVI'daki dünyanın adı Valisthea. Ayrıca, oyunun çıkış tarihi 16 Haziran olabilir. @ 0: 38

8- Pac-Man @ 0: 40

9- Sly Cooper ve 10- Bright Falls neon yazısı (Alan Wake) @ 0: 59

11- Final Fantasy 7 Remake @ 01: 03

12 - Helldrivers logosu ve 13- Resident Evil 4'ten Los Illuminados sembolü @ 01: 33

14 - Crash Bandicoot meyve sticker'ları @ 01: 15

15 - Deatloop (Candy Bar sembolü) @01: 18

16 - Silent Hill radyosu @ 01: 56

Göndermeler arasında en dikkat çekenler Silent Hill, Resident Evil 4 ve Alan Wake olabilir. Zira uzun zamandır yeni bir Silent Hill oyununun geliştirildiği söylentileri var. Aynı şekilde Capcom'un Resident Evil 4 Remake üzerinde çalıştığı söyleniyor. Remedy'nin ise Alan Wake'in devam oyunu projesine başladığı iddia edilmişti.

Söylenti: Remedy, Alan Wake 2 Üzerinde Çalışıyor

