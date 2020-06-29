PlayStation Plus Temmuz 2020 Oyunları Belli Oldu
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PlayStation Plus Temmuz 2020 Oyunları Belli Oldu

Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayının PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi.

PlayStation Plus Temmuz 2020 Oyunları Belli Oldu
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:33

Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayının PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Aktif bir aboneliğiniz varsa, Erica, NBA 2K20 ve Rise of the Tomb Raider oyunlarını indirebileceksiniz.

PlayStation Plus Temmuz 2020 Oyunları Listesi

Japon teknoloji devi, 2019 yılının Mart ayından beri sadece PlayStation 4 kullanıcılarına abonelikleri kapsamında her ay en az iki oyunu ek bir ücret talep etmeksizin sunuyor. Bu ay da farklılık olmadı. Hatta tercihen indirebileceğiniz ek bir oyun daha bulunuyor.

Daha önce sızan PS Plus Temmuz oyunları listesinde, Tetris gibi daha düşük bütçeli oyunlar yer alıyodu. Kararını değiştiren Sony, bizlere NBA 2K20, Rise of the Romb Raider ve Erica hediye etme kararı aldı.

NBA 2K20

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından da yayınlanan NBA 2K20, 2019 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu. İster gerçek, isterseniz de kendi yarattığınız oyuncular ve takımlar ile oynayabiliyorsunuz. MyLeague ve MyGM modlarında altıya kadar takım yaratabilmek mümkün oluyor.

Mevcut sezonun takımlarına ve oyuncularına ek olarak, 1995 - 96 yıllarındaki Chicago Bulls ve 1985 - 86 yıllarında Boston Celtics gibi eski dönemlerdeki takımları da seçebiliyorsunuz. Haliyle ünlü oyuncuların bu dönemlerdeki hallerini de görebiliyorsunuz.

NBA 2K20 oyununda ayrıca halihazırdaki oyun modlarına ek olarak MyCareer modu da bulunuyor. Bu sayede kendinize bir basketbol oyuncusu yaratarak, bir hikayeye bağlı olarak kariyerinizde bir efsane olma yolundaki basamakları çıkmaya başlıyorsunuz.

Rise of the Tomb Raider

Konusu 2013 yılının Tomb Raider oyununun bir yıl sonrasında geçen Rise of the Tomb Raider, bizi Sibirya bölgesine götürüyor. Yamatai adasında yaşadığı doğaüstü güç deneyiminden dolayı ana karakterimiz Lara Croft, travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktadır. Bir takım cevaplar ararken, ölen babasının ölümsüzlüğün anahtarını barındırdığına inanılan Kitezh şehri hakkındaki araştırmalarına başvuruyor. Her ne kadar babasının ortağı Ana tarafından uyarılmış olsa da, Lara babasının yarım bıraktığı işi tamamlamak için yola çıkıyor.

Hediye Oyun: Erica

Gerçek oyuncuların rol aldığı etkileşimli gerilim türünde olan Erica, oyuna adını veren karakterin etrafında dönüyor. Eski defterlerin açılacağı oyunda amacımız karakterimizin babasının ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmak olacak. Senaryonun akışını vereceğimiz kararlar belirleyecek ve buna bağlı olarak tahmin edebileceğiniz üzere birden fazla bitiş söz konusu olacak.

Karakterinizi iki farklı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Dualshock 4 kolu iken, diğeri ise App Store veya Google Play üzerinden indirebileceğiniz Erica uygulaması aracılığıyla akıllı telefonunuz olacak. Eğer telefonunuz üzerinden kontrol etmeyi tercih ederseniz, internet bağlantısının zorunlu olacağını söylemeden geçmeyelim.

Son olarak Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus servisinin onuncu yılını da kutluyor. Bu bağlamda, sınırlı bir süreliğine ücretsiz bir PlayStation 4 teması yayınlanacak. Bunun yanı sıra, 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü TSİ 00: 01 - 5 Temmuz 2020 Pazar günü 23: 59 arasında da bedava çevrimiçi çok oyunculu hafta sonu etkinliği düzenlenecek. Bu süreçte, çevrimiçi modların tamamı PlayStation Plus aboneliği gerekli olmaksızın oynanabilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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