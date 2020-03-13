PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: "Kızım gelene kadar eylemim devam edecek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: "Kızım gelene kadar eylemim devam edecek" - Haber
Almanya, Berlin, PKK, Güncel

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: "Kızım gelene kadar eylemim devam edecek"

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, üçüncü eylemini tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirdi.

13.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:27
PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T:

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, üçüncü eylemini tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirdi.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişört giyerek Brandenburg Kapısı önüne geldi.

Kızının kendisine geri verilmesini isteyen Maide T.'nin eylemine, AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi, Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale ile Yenilik ve Adalet Birliği (BİG) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu katılarak destek verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, terör örgütü tarafından kaçırılan kızının astım hastası olduğunu belirterek, "Kızımı adeta bir paçavra gibi kullanıp atacaklar yazık günah değil mi. Evladım evden gittikten sonra ben adeta yaşamıyorum. Nefes alıp veriyorum sadece. Evladım için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini tekrarlayarak, "Kızımdan hala bir haber almadım. Bu eylem yapmayacağım anlamına gelmez. Kızım gelene kadar eylem devam edecek. Gün geçtikçe destek artıyor. Almanya'nın başka kentlerinden de çocuklarını PKK'ya kaptıran anneler eylem yapacaklar. Diğer annelerin de yüreği yanıyor. Onlarda perişanlar. Seslerini duyurmak istiyorlar." diye konuştu.

Göka ise burada yaptığı konuşmada, Maide anne ve Diyarbakır'daki annelerin haykırışlarıyla kanlı terör örgütünün iç yüzünün ifşa olduğunu söyledi.

Maide T, gelecek haftaki eylemini Federal Meclis önünde yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kızının kendisine verilmesini isteyen Maide T, Berlin'in Wedding semtinde bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir derneğin önünde iki kez eylem yapmıştı.

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: 'Kızım gelene kadar eylemim devam edecek'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: "Kızım gelene kadar eylemim devam edecek"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Ebru Şallı Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T: "Kızım gelene kadar eylemim devam edecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 20:43:31. #1.14#