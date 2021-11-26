PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan ' Fırat Botan' kod adlı Pkk'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Terör örgütü PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart 2022'ye erteledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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