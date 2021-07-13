PKK/KCK'dan 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK/KCK'dan 3 tutuklama

PKK/KCK'dan 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütmekte iken Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşılan ve aynı zamanda örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik 6 aylık süren takip ve çalışma gerçekleştirildi.

Söz konu örgüt mensupları Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sevk edildiği adli makamlar tarafından gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı. 2 şahıs ise Adli Kontrol Hükümlerince serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK/KCK'dan 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:07:22. #1.14#

title