PKK/KCK'dan 3 tutuklama

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütmekte iken Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşılan ve aynı zamanda örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik 6 aylık süren takip ve çalışma gerçekleştirildi.

Söz konu örgüt mensupları Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sevk edildiği adli makamlar tarafından gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı. 2 şahıs ise Adli Kontrol Hükümlerince serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı