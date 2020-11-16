PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam

TSK'nın başlattığı operasyonlar kapsamında köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da teröristler örgütün sözde lideri Murat Karayılan'a kazan kaldırdı. Kandil'den kaçarak teslim olan bir terörist, Karayılan'ın telsizine bağlanıldığını ve bağlanan teröristin "Sıranın size geldiğini anladınız alçak adam" diye bağırarak hareketler savurduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art arda düzenlediği operasyonlar sonucu köşeye sıkışan PKK bitme noktasına geldi. Teröristler, örgütün sözde üst düzey yöneticilerine karşı gelirken, örgütte yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

KARAYILAN DEMİR HAKKINDA ÖLÜM EMRİ VERDİ

Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargahındaki 'Roj' kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.

"SONUNDA SENDE ÖLÜM KORKUSU YAŞAMAYA BAŞLADIN ALÇAK ADAM"

Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde, "O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, 'Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam" dedi.

"SİZE İNANDIĞIM İÇİN BEN SİZİN KADAR ALÇAĞIM"

Ö.K.'nın ifadesinin devamında, "Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme' diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik" dediği öğrenildi.