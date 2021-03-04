Pizza malzemeleri nedir? Kolay pizza tarifi

Pizza malzemeleri kolayca pizza yapmak isteyenler için derledik. Pizza hamuru ve soslar da dahil olmak üzere klasik ev yapımı pizza tarifi adım adım talimatlar. Evde mükemmel pizza yapın!

Pizza hamuru, aktif kuru maya gerektiren mayalı bir hamurdur. Maya paketinin üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin! Çok eski maya ölmüş olabilir ve işe yaramayabilir. Tarifte adı geçen ekmek unu yerine çok amaçlı un kullanabilirsiniz, ancak ekmek unu glüten bakımından çok amaçlı undan daha yüksektir ve pizzanız için daha gevrek bir kabuk oluşturacaktır. Fincan ölçüleri unu nasıl aldığınıza bağlı olarak değişebilir (unu kabartırız, hafifçe alırız ve bir bıçakla düzleştiririz). Bu nedenle, un miktarlarını ağırlıkça ölçmek için bir mutfak tartısı kullanmanızı tavsiye ederim. Tutarlı ve doğru bir ölçüm elde etmenin tek yolu budur.

PİZZA MALZEMELERİ

Pizza Hamuru: İki adet 10-12 inç pizzaya yetecek kadar hamur yapar

1 1/2 bardak (355 ml) ılık su (105 ° F-115 ° F)

1 paket (2 1/4 çay kaşığı) aktif kuru maya

3 3/4 su bardağı (490 g) ekmek unu

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (odun ateşinde pizza fırında pişiriyorsanız atlayın)

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sızma zeytinyağı

Mısır unu (pizzayı pizza taşına kaydırmaya yardımcı olmak için)

Domates sosu (pürüzsüz veya püre edilmiş)

Sert mozzarella peyniri, rendelenmiş

Küçük kümelere ayrılmış taze yumuşak mozzarella peyniri

Rendelenmiş fontina peyniri

Rendelenmiş parmesan peyniri

Ufalanmış beyaz peynir

Mantarlar, çiğse çok ince dilimlenmiş, aksi takdirde önce sotelenmiş

Dolmalık biber, sapları ve tohumları çıkarılmış, çok ince dilimlenmiş

İnce dilimlenmiş italyan pepperoncini

pepperoncini İtalyan sosisi, önceden pişirilmiş ve ufalanmış

Dilimlenmiş siyah zeytin

Kıyılmış taze fesleğen

Fırından pizza çıkarken biraz zeytinyağına eklenmiş bebek roka

Pesto

İnce dilimlenmiş biberli

Soğan, ince dilimlenmiş, çiğ veya karamelize edilmiş

İnce dilimlenmiş jambon

Yöntem

Pizza Hamuru Yapımı

Mayayı prova edin

Ilık suyu, ağır hizmet tipi bir stand mikserinin geniş kasesine koyun. Mayayı ılık suyun üzerine serpin ve maya çözülene kadar 5 dakika bekletin.

5 dakika sonra maya tamamen çözülmediyse karıştırın. Maya, mayanın hala aktif ve canlı olduğunu gösterecek şekilde köpürmeye veya çiçeklenmeye başlamalıdır.

("Aktif maya" yerine "hazır maya" kullanıyorsanız, provaya gerek olmadığını unutmayın. Bir sonraki adımda una eklemeniz yeterlidir.)

Pizza hamurunu yapın ve yoğurun

Un, tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyin ve karıştırma küreği aparatını kullanarak düşük hızda bir dakika karıştırın. Ardından karıştırma küreğini hamur kancası eki ile değiştirin.

Pizza hamurunu hamur kancasını kullanarak 7-10 dakika kadar düşük ila orta hızda yoğurun.

Mikseriniz yoksa malzemeleri karıştırıp elle yoğurabilirsiniz.

Hamur biraz yapışkan veya dokunulduğunda yapışkan olmalıdır. Çok ıslaksa biraz daha un serpin.

Hamur yükselsin

Büyük bir kasenin içine ince bir tabaka zeytinyağı sürün. Pizza hamurunu kaseye koyun ve yağla kaplanacak şekilde çevirin.

Bu noktada hamurun ne kadar mayalanmasını ve kabarmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Yavaş bir fermantasyon (buzdolabında 24 saat) hamurda daha karmaşık tatlara neden olacaktır. Hızlı bir fermantasyon (sıcak bir yerde 1 1/2 saat), hamurun çalışmak için yeterince yükselmesine izin verecektir.

Hamuru streç filmle örtün.

pizza hamurunu bir kaseye koyun ve streç filmle kapatın

en iyi ev yapımı pizza için pizza hamurunun boyutu iki katına çıkıncaya kadar kabarmasına izin verin

Hızlı bir kabartma için, hamuru 1 1/2 saat boyunca ılık bir yere (75 ° F ila 85 ° F) koyun.

Orta bir kabarma için, hamuru 8 saat boyunca normal oda sıcaklığında bir yere koyun (mutfak tezgahınız yeterli olacaktır). Daha uzun bir kabartma için, hamuru buzdolabında 24 saat (en fazla 48 saat) soğutun.

Kabuğun tadı ne kadar uzun olursa (bir noktaya) o kadar iyi olur.

Önceden Yapma ve Dondurma Talimatları

Pizza hamuru kabardıktan sonra daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. Hamuru ikiye bölün (veya pizzalarınızı yapmak için kullanacağınız porsiyon boyutlarını). Parşömen kağıdına veya hafifçe unlanmış bir tabağa koyun ve 15 ila 20 dakika boyunca dondurucuda üstü açık olarak bekletin. Daha sonra dondurucudan çıkarın ve ayrı dondurucu poşetlerine koyun, poşetlerden yapabildiğiniz kadar havayı alın. Dondurucuya geri koyun ve 3 aya kadar saklayın.

Pizza hamurunu gece boyunca veya 5 ila 6 saat buzdolabında eritin. Ardından hamuru, sonraki adımlarda germeden önce 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Pizzaların Hazırlanması

Pizza taşını önceden ısıtın (veya pizza tavası veya fırın tepsisi)

Fırınınızın alt üçte birlik kısmındaki rafa bir pizza taşı yerleştirin. Fırını en az 30 dakika, tercihen bir saat 475 ° F'ye (245 ° C) önceden ısıtın. Pizza taşınız yoksa pizza tavası veya kalın bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz; yüksek sıcaklıklarda eğilmeyecek bir şeye ihtiyacınız var.

Hamuru iki topa bölün

Plastik kapağı hamurdan çıkarın. Ellerinizi un serpin ve hamuru aşağı doğru itin ki biraz sönsün. Hamuru yarıya böl.

pizza hamurunu ikiye bölün

iki yuvarlak pizza hamuru oluştur

İki yuvarlak hamur topu oluşturun. Her birini kendi kasesine yerleştirin, plastikle örtün ve 15 dakika (veya 2 saate kadar) bekletin.

Hazırlık malzemeleri

İstediğiniz malzemeleri hazırlayın. Her pizzayı çok fazla sosla doldurmak istemeyeceğinizi unutmayın, çünkü kabuk bu şekilde gevrek olmayacaktır.

Yaklaşık üçte biri domates sosu ve peynirin her biri bir pizza için yeterli olacaktır. İnce dilimlenmiş bir ila iki mantar bir pizzayı kaplayacaktır.

Hamur topunu düzleştirin ve yuvarlak şeklinde gerin

Her seferinde bir top hamur işleyerek, bir top hamur alın ve hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyinde ellerinizle düzleştirin.

Merkezden başlayıp dışarı doğru çalışarak, hamuru 1/2 inç kalınlığında bastırmak için parmak uçlarınızı kullanın. Hamuru daha fazla gerilmeyene kadar çevirin ve gerin.

Hamuru 5 dakika gevşetin ve ardından istenen çapa (10 ila 12 inç) ulaşana kadar uzatmaya devam edin.

Hamuru nazikçe tedavi edin!

Ayrıca hamurun kenarları etrafında çalışırken hamurun sarkmasına ve gerilmesine izin vererek hamurun kenarlarını parmaklarınızla tutabilirsiniz.

Hamurunuzda delik oluşursa, hamuru unlu bir yüzeye koyun ve deliği kapatmak için hamuru tekrar birleştirin.

Hamurun daha kalın olduğu kenarını düzleştirmek için avucunuzu kullanın. Dudak oluşturmak istiyorsanız kenarları sıkıştırın.

Hamurun üstüne zeytinyağı sürün

Kabarcıklanmayı önlemek için hamurun yüzeyi boyunca aşağı bastırmak ve oyuklar yapmak için parmak uçlarınızı kullanın. Hamurun üstünü zeytinyağı ile fırçalayın (üst kısımlardan ıslak kalmasını önlemek için). 10-15 dakika daha dinlenmeye bırakın.

İkinci hamur topuyla tekrarlayın.

Pizza kabuğunu mısır unu serpin, üstüne yassılaştırılmış hamur koyun

Pizza kabuğuna (veya düz fırın tepsisine) mısır unu serpin. (Mısır unu, pizzayı pizza kabuğundan fırına taşımaya yardımcı olmak için küçük bilyeli yatak görevi görür.)

Hazırlanmış yassılaştırılmış bir hamuru pizza kabuğuna aktarın.

Hamur transfer sırasında şeklini kaybetmişse hafifçe istenilen ölçülerde şekillendirin.

Domates sosu ile serpin ve üst kısımları serpin.

Domates sosunun üzerine kaşıkla peynir serpin ve dilediğiniz malzemeleri pizzanın üzerine koyun. Pizzayı çok fazla malzeme ile aşırı yüklememeye dikkat edin, aksi takdirde pizzanız ıslak olacaktır.

Pizza taşına mısır unu serpin, pizzayı fırında pizza taşına kaydırın

Fırındaki fırın taşına biraz mısır unu serpin (ellerinize dikkat edin, fırın sıcak!). Hamurun kolayca kayıp kaymayacağını görmek için kabuğu hafifçe sallayın, değilse, pizzanın kenarlarını yavaşça kaldırın ve biraz daha mısır unu ekleyin.

Pizzayı kabuğundan çıkarıp fırındaki fırın taşının üzerine kaydırın.

Fırında pizza

475 ° F (245 ° C) fırında, kabuk kızarana ve peynir altın rengi olana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. İsterseniz pişirme süresinin sonuna doğru biraz daha peynir serpebilirsiniz.