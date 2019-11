'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek

28.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:04

ANTALYA'da, 2 yıl önce piyano kursuna başlayan Nil Göksel (8), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 'Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda yaş kategorisinde birinci oldu. Başarısından dolayı 'Piyanonun Altın Kızı' olarak adlandırılan Nil, 2020'nin Haziran ayında New York'ta konser vermeye hak kazandı.

Antalya'da Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nil Göksel, 5,5 yaşında baleye başladı. Eğitimi sırasında solfej dersleri de alan Nil, piyanoya ilgisini keşfetti. Şubat 2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano eğitimine başladı. Piyano öğretmeni Simay Kok'un, Nil Göksel'in 'mutlak kulak' olduğunu söylemesi üzerine küçük kız, bale ve piyano arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Piyanoya ilgisi yoğunlaşan Nil, tercihini bu yönde kullandı ve eğitimine devam etti.

Yeteneğiyle dikkati çeken Nil, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nde piyano dalında eğitim görmeye hak kazandı. Dr. Samir Mirzayev'in sınıfına dahil olan Nil, geçen nisan ayında Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen '1'inci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, mayıs ayında İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen '14'üncü Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, haziran ayındaki İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen '5'inci Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde, ekim ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen '17'inci Uluslararası Viva-Music Yarışması'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye ayağında birinci oldu.PİYANONUN ALTIN KIZI'Piyanonun altın kızı' olarak adlandırılan Nil Göksel, bu başarısından dolayı 11 Haziran 2020 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyanın en ünlü konser salonlarından 'Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandı. Nil Göksel, son olarak 22-24 Kasım günlerinde Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci oldu.İDOLLERİ İDİL BİRET VE GÜLSİN ONAYNil Göksel, piyanoya ilgisini ve başarı yolculuğunu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kendini geliştirmek için her zaman çalıştığını belirten Nil Göksel, yarışmalara katıldığında çok heyecanlandığını, piyanonun başına oturduktan sonra heyecandan eser kalmadığını söyledi. Her yarışmada kendinden emin şekilde jüri karşısına çıktığını anlatan Nil'in hedefi, idolleri İdil Biret ve Gülsin Onay gibi ünlü bir piyanist olmak.'PİYANO BENİM ARKADAŞIM'"Piyano benim her şeyim, o benim arkadaşım" diyen Nil Göksel, "17'inci Uluslararası Viva-Music Yarışması'nda birinci olduğum için New York'ta Carnegie Hall'de konser vermeye hak kazandım. Girdiğim tüm yarışmalarda birinci oldum. Bu nedenle bana 'Piyanonun altın kızı' diyorlar. Ama her zaman birinci olmayabilirim. Yarışmalarda bir derece de elde etmeyebilirim. Ama olsun ben yine de mutlu oluyorum. Çünkü önemli olan o yarışmalara katılıp, jürinin karşısında en iyi performansı sergilemek" dedi.ANNE KARNINDA KLASİK MÜZİKLE BÜYÜDÜPTT'de memur olan anne Emel Göksel (39) ise hamilelik döneminde yoğun iş temposundan etkilenmemesi için karnına kulaklık takarak klasik müzik dinlettiğini anlattı. Emel Göksel, "Kızıma 9 ay boyunca anne karnında klasik müzik dinlettim. Doğduğu ilk günden itibaren Nil'in sese karşı farklı ilgisi vardı. Hatta doğum yapıp eve geldiğinde babası Nil'e 'Aşkım' dediğinde bile tepki veriyordu. Yani ilk dönemden itibaren klasik müziğin etkisini kızımda görmeye başladık" diye konuştu.'MUTLAK KULAK'Kızının bale deneyiminden piyanoya uzanan serüvenini anlatan Emel Göksel, kızının duygusal, romantik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 'Mutlak kulağa' sahip kızının duyduğu tüm sesleri notaya çevirdiğini belirten Emel Göksel, "Nil, gece yatmadan önce piyanosuna sarılır. Canı bir şeye sıkıldığında piyanosuyla dertleşir. Öfkesini, mutluluğunu notalara dökebilen bir çocuk. Piyanosunu arkadaşı olarak görüyor. Şu an yaşadıklarımız gurur verici. Nil birinci olma kararlılığıyla tüm yarışmalara katılıyor ve sonuç da her zaman yüz güldürüyor. Onun sevincini, gururunu biz de yaşıyoruz" dedi.ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEYİ TEMSİL EDİYOR

Emekli baba Yaşar Göksel (51) ise "Nil, piyanoya başladıktan sonra ailenin bütün düzeni değişti. Artık hep ona göre program yapıyoruz. Onun uluslararası yarışmalarından önce kampa giriyoruz. Yarışmalarda da başarı elde edince, verdiğimiz emeklere değdiğini görüyoruz. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ettiği için çok mutluyuz. Onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak hep yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA