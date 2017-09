Piyanist Pekinel Kardeşlerden Müzik Eğitiminde MEB'e Destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi adına devlet sanatçıları ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel arasında, 6 ilde 180 öğretmene Orff tekniği ile müzik eğitimine ilişkin hizmet içi eğitim verilmesi konusunda protokol imzalandı.



Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine, Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi adına sanatçılar Güher ve Süher Pekinel ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin katıldı.



Yusuf Tekin, buradaki konuşmasında, göreve geldiğinden beri temel önceliklerden birinin, çocukların küçük yaştan itibaren yeteneklerine ve kabiliyetlerine göre sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelmesi için çalışmak olduğunu ifade etti.



Velilerin ve çocukların, akademik başarıları ile bu tür yeteneklerinin geliştirilmesi arasında tercih yapmak durumunda kalmamaları için gelecek yıldan itibaren pilot uygulama başlatacaklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:



"Çocukların bu tür yeteneklerini geliştirecek etkinliklere katılmalarını, akademik başarıları için veri haline dönüştüreceğiz. Eğer çocuklarımız ilkokula, ortaokula başladığı andan itibaren yeteneğine göre herhangi bir müzik kursuna, sanat etkinliğine ya da spor etkinliğine katıldığını belgelemesi durumunda bu, liseye yerleşmesinde veri olarak kullanılacak. Uzun ve orta vadede üniversiteler için de benzeri bir adımı YÖK ile istişare halinde yürütüyoruz. Bu bizim için çok önemli."



"Yeteneğin 18 yaşından sonra keşfi eleştiri konusu"



Tekin, müzik, sanat ve sporla ilgili 18 yaşından sonra yetenekleri keşfedilen çocuklardan uluslararası başarı beklendiğine işaret ederek, bunun ciddi bir eleştiri konusu olduğunu vurguladı.



MEB olarak bu eleştirilerden üzerlerine düşeni aldıklarını dile getiren Tekin, revize edilmiş eğitim programlarının ana mihenk noktalarından birisinin bu konu olduğunu, küçük yaştan itibaren çocukların ilgi, yetenek ve kabiliyetlerinin tespit edilmesi ve geliştirebilecekleri olanakları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



"Yeni eğitim programlarımız da bu çerçevede dizayn edildi. Okullardaki başarı puanlarının hesap edilmesi bu çerçevede değerlendirildi." diyen Tekin, şöyle devam etti:



"Velilerimiz, 'çocuğumuz bir müzik kursuna mı devam etsin, herhangi bir sanat alanındaki yeteneğini geliştirmek için ona alan mı açalım, yoksa matematik, fen bilgisi kursuna mı gönderelim?' ikileminde kalmayacak artık. Her iki yetkinliği, çocuğumuzun akademik başarısının oluşturulmasında ve bir üst eğitim kurumuna yerleştirmede birer veri olarak kullanacağız. İnanıyorum ki yeni eğitim dönemine başlayan çocuklarımız mezun olduklarında olimpiyatlarda ülkemizi madalyalarla temsil eden sporcularımız olacak. Müzik ve diğer sanat alanlarında da yeteneğine göre planlanmış bir eğitim süreci başlayacak."



Protokole ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Dürüst olayım, itiraf etmek gerekir, biz bu yola çıkarken, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin bize destek olmalarını hayal bile edememiştik, düşünememiştik ama kendileri planladılar ve bizimle paylaştılar. Mutluluğumuz ikiye katlandı." dedi.



"Israrla birkaç protokol üzerinden eleştiri yapılıyor"



Kamuoyunda bakanlığın etkinliklerine ilişkin haksız bir tartışma olduğunu dile getiren Tekin, sivil toplum örgütleri ve ün yapmış, bu alanda çalışmış isimlerle çalışmalar yürüttüklerini, bu konuda yüzlerce protokol imzaladıklarını aktardı.



Tekin, ısrarla cımbızla çekilerek birkaç protokol üzerinden bakanlığa haksızca eleştiri yapıldığını vurguladı. Protokollerden örnekler veren Tekin, bunların sayısını artırmak istediklerini, kendilerine katkı vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.



Müsteşar Tekin, protokol kapsamında eğitim alacak 180 öğretmenin sayısını artırmak istediklerini de belirtti.



"Müzik eğitimine her çocuk ulaşmalı"



Sanatçı Süher Pekinel, konuşmasına projelerinin hayata geçirilmesinde katkı veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Bakan Nabi Avcı, YÖK Başkanı Yekta Saraç, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin'e teşekkür ederek başladı.



Uzun yıllar yurt dışında yaşayıp ülkeye dönmelerinin ardından Türkiye'de müzik eğitimini ileriye götürecek projeler geliştirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Pekinel, öğrencilerin hakkı olan müzik derslerine her çocuğun ulaşmasını istediklerini ifade etti.



Anadolu'dan gelen üstün yetenekli öğrencilere tam burs veren bir okulda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Pekinel, "İlk 5 yılda gördüğümüz bizleri şaşkınlığa yöneltti. Beklentilerimizin çok üstünde verimlilik sağlandı. O kadar çok incilerimiz var ki. Son 5 yılda 3 öğrencimiz hem okul birincisi hem de müzik bölümü birincisi oldu. Duygu ve düşünce birleştiği, iki lob aynı bağlantıda olduğu zaman nasıl bir ilerleme sağlandığını gösteriyor." diye konuştu.



Buradan yola çıkarak Orff eğitimini tüm Anadolu'da yaymak için Türkiye Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi ile görüşerek 30 öğretmene MEB ile yapılan protokol çerçevesinde 13 günlük bir eğitim sağladıklarını anlatan Pekinel, finansman için QNB Finansbank ile uzun süre devam edecek bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.



Pekinel, anlaşma kapsamında ilk olarak Anadolu'da Adana, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Trabzon ve Van olmak üzere 6 ilde 180 öğretmene eğitimler verileceğini bildirdi.



Müziği doğal yollardan öğreten yöntem



"Carl Off Anadolu Müzik Eğitimi Projesi"ne ilişkin de bilgiler aktaran Pekinel, metodun öğrencilere temel müzik eğitimi vermek için alışık oldukları araçları kullanarak tamamen doğal biçimde öğretmeyi amaçladığını söyledi.



Tekniğin, insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri, ritim, hareket ve konuşma yoluyla ortaya çıkarmaya dayandığını bildiren Pekinel, "Bütünsel öğrenimi hedefleyen bu pedagoji, müzik sayesinde her iki beyin lobunu dengeli ve etkili bir biçimde kullanıp, teknik kapasitelerine hapsolmayan, içlerinde var olan derinliklere inerek, kendileriyle ve sosyal çevreleriyle daha barışık, insancıl ve sosyal paylaşımı kuvvetli öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor." diye konuştu.



Hala ülkedeki üniversitelerde müfredata dayalı okul öncesi müzik eğitimcisi bölümünün arzu edilen standartlarda olmadığını söyleyen Pekinel, yöntemin çabuk düşünebilen ve sosyal becerileri yüksek bireylerin yetişmesi için büyük katkılar sunduğunu ifade etti.



MEB ile imzalanan protokol gereği yurt dışında eğitim almış eğitmenlerin 6 ildeki 180 öğretmene 600'ü geçen saat Orff tekniği konusunda bilgiler verileceğini anlatan Pekinel, bu konuya ilgi duyan öğretmenlerin bu eğitimlerde yer almasının son derece önemli olduğunu vurguladı.



Güher Pekinel de okullarda müzik dersinin haftada 2 saate çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların ardından Müsteşar Tekin ile Pekinel kardeşler protokol imzalandı.